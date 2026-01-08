Comme plusieurs joueurs, dont Karen Khachanov et Lorenzo Musetti, Alexandre Muller a été invité par Tennis TV à livrer une prédic­tion auda­cieuse pour 2026.

Et alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont remporté les huit derniers tour­nois du Grand Chelem, le Français a lui aussi misé sur une nouveauté cette saison.

« Un autre joueur qu’Alcaraz et Sinner va remporter un titre du Grand Chelem, c’est ma prédic­tion », a pronos­tiqué le 52e joueur mondial.

À voir si un joueur pourra en effet contester la domi­na­tion des deux « monstres » actuels du tennis mondial.