Comme plusieurs joueurs, dont Karen Khachanov et Lorenzo Musetti, Alexandre Muller a été invité par Tennis TV à livrer une prédiction audacieuse pour 2026.
Et alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont remporté les huit derniers tournois du Grand Chelem, le Français a lui aussi misé sur une nouveauté cette saison.
« Un autre joueur qu’Alcaraz et Sinner va remporter un titre du Grand Chelem, c’est ma prédiction », a pronostiqué le 52e joueur mondial.
One *bold* tennis prediction for 2026 ? 🔮👀@Hkto_mens #BOCKTO2026 pic.twitter.com/lUUNKEVWcu— Tennis TV (@TennisTV) January 6, 2026
À voir si un joueur pourra en effet contester la domination des deux « monstres » actuels du tennis mondial.
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 16:44