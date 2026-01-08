AccueilATPLe Français Alexandre Muller sur Alcaraz et Sinner : "Ma prédiction pour...
Le Français Alexandre Muller sur Alcaraz et Sinner : « Ma prédic­tion pour la saison 2026, c’est qu’ils ne gagne­ront pas tous les tour­nois du Grand Chelem »

Par Baptiste Mulatier

Comme plusieurs joueurs, dont Karen Khachanov et Lorenzo Musetti, Alexandre Muller a été invité par Tennis TV à livrer une prédic­tion auda­cieuse pour 2026.

Et alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont remporté les huit derniers tour­nois du Grand Chelem, le Français a lui aussi misé sur une nouveauté cette saison. 

« Un autre joueur qu’Alcaraz et Sinner va remporter un titre du Grand Chelem, c’est ma prédic­tion », a pronos­tiqué le 52e joueur mondial. 

À voir si un joueur pourra en effet contester la domi­na­tion des deux « monstres » actuels du tennis mondial. 

Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 16:44

