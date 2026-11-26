Pour avoir supposément refuser un contrôle antidopage début juin, le Français Arthur Rinderknech, 57e mondial, risque la même sanction que la lauréate de Wimbledon 2013, Marketa Vondrousova : une suspension de 4 ans.
Interrogé par L’Equipe sur cette affaire, le 80e mondial, Titouan Droguet, a expliqué que les règles liées aux contrôles antidopages étaient parfois assez floues pour les joueurs.
« Je n’ai jamais été sensibilisé sur ça. Les contrôles inopinés à domicile, j’en ai peut‐être fait six ou sept par an, je sais que c’est quelque chose qui peut arriver. J’ai déjà eu un no‐show. Finalement, ce qu’on apprend, c’est plutôt auprès des autres joueurs, des anciens. Quand je suis entré dans le système antidopage, j’ai tout de suite parlé aux mecs un peu plus âgés pour qu’ils m’expliquent. Parce que c’est vrai qu’il n’y a pas grand monde qui nous explique. On reçoit un mail, on ne connaît pas tous les détails, toutes les règles. Ce serait bien que ça change. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.