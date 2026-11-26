Pour avoir suppo­sé­ment refuser un contrôle anti­do­page début juin, le Français Arthur Rinderknech, 57e mondial, risque la même sanc­tion que la lauréate de Wimbledon 2013, Marketa Vondrousova : une suspen­sion de 4 ans.

Interrogé par L’Equipe sur cette affaire, le 80e mondial, Titouan Droguet, a expliqué que les règles liées aux contrôles anti­do­pages étaient parfois assez floues pour les joueurs.

« Je n’ai jamais été sensi­bi­lisé sur ça. Les contrôles inopinés à domi­cile, j’en ai peut‐être fait six ou sept par an, je sais que c’est quelque chose qui peut arriver. J’ai déjà eu un no‐show. Finalement, ce qu’on apprend, c’est plutôt auprès des autres joueurs, des anciens. Quand je suis entré dans le système anti­do­page, j’ai tout de suite parlé aux mecs un peu plus âgés pour qu’ils m’ex­pliquent. Parce que c’est vrai qu’il n’y a pas grand monde qui nous explique. On reçoit un mail, on ne connaît pas tous les détails, toutes les règles. Ce serait bien que ça change. »