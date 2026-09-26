Grâce à sa victoire contre l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (30e mondial) en quarts de finale de l’ATP 250 de Hangzhou en Chine, le Français Kyrian Jacquet inté­grera le top 100 pour la première fois à l’issue du tournoi.

Dans des propos relayés par L’Equipe, le joueur de 25 ans n’a pas parlé de libé­ra­tion mais presque.

« J’en parlais juste­ment avec ma psy il y a deux jours et je lui disais que ça me soûlait un peu de ne pas avoir de victoire signi­fi­ca­tive contre des tops joueurs. J’avais eu deux balles de match contre Blockx (alors n°38) à Estoril. J’avais perdu 6–4 au troi­sième sur Norrie (en quarts de finale l’an passé à Metz). Je n’étais pas loin, mais il me manquait quelque chose, de l’en­ga­ge­ment sur les moments impor­tants, de plus oser. Aujourd’hui (vendredi), je me suis dit : ‘C’est le moment, tu ne vas pas attendre toute ta vie, il faut que ça soit à toi d’aller le chercher.’ »

Pour une place dans le dernier carré, Jacquet va désor­mais affronter le Hongrois Fabian Marozsan (59e mondial).