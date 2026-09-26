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Le Français Jacquet, tombeur d’un top 30 : « J’en parlais juste­ment avec ma psy il y a deux jours et je lui disais que ça me soûlait un peu de ne pas avoir de victoire signi­fi­ca­tive contre des tops joueurs »

Par
Baptiste Mulatier
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Grâce à sa victoire contre l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (30e mondial) en quarts de finale de l’ATP 250 de Hangzhou en Chine, le Français Kyrian Jacquet inté­grera le top 100 pour la première fois à l’issue du tournoi. 

Dans des propos relayés par L’Equipe, le joueur de 25 ans n’a pas parlé de libé­ra­tion mais presque. 

« J’en parlais juste­ment avec ma psy il y a deux jours et je lui disais que ça me soûlait un peu de ne pas avoir de victoire signi­fi­ca­tive contre des tops joueurs. J’avais eu deux balles de match contre Blockx (alors n°38) à Estoril. J’avais perdu 6–4 au troi­sième sur Norrie (en quarts de finale l’an passé à Metz). Je n’étais pas loin, mais il me manquait quelque chose, de l’en­ga­ge­ment sur les moments impor­tants, de plus oser. Aujourd’hui (vendredi), je me suis dit : ‘C’est le moment, tu ne vas pas attendre toute ta vie, il faut que ça soit à toi d’aller le chercher.’ »

Pour une place dans le dernier carré, Jacquet va désor­mais affronter le Hongrois Fabian Marozsan (59e mondial). 

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 13:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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