Grâce à sa victoire contre l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (30e mondial) en quarts de finale de l’ATP 250 de Hangzhou en Chine, le Français Kyrian Jacquet intégrera le top 100 pour la première fois à l’issue du tournoi.
Dans des propos relayés par L’Equipe, le joueur de 25 ans n’a pas parlé de libération mais presque.
« J’en parlais justement avec ma psy il y a deux jours et je lui disais que ça me soûlait un peu de ne pas avoir de victoire significative contre des tops joueurs. J’avais eu deux balles de match contre Blockx (alors n°38) à Estoril. J’avais perdu 6–4 au troisième sur Norrie (en quarts de finale l’an passé à Metz). Je n’étais pas loin, mais il me manquait quelque chose, de l’engagement sur les moments importants, de plus oser. Aujourd’hui (vendredi), je me suis dit : ‘C’est le moment, tu ne vas pas attendre toute ta vie, il faut que ça soit à toi d’aller le chercher.’ »
Pour une place dans le dernier carré, Jacquet va désormais affronter le Hongrois Fabian Marozsan (59e mondial).
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 13:51