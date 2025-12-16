AccueilATPLe Français Kyrian Jacquet (138e), invité à l'Open d'Australie : "J'ai plus...
Le Français Kyrian Jacquet (138e), invité à l'Open d'Australie : « J'ai plus envie de passer trois tours que de jouer Sinner sur le Central »

Vainqueur de trois tour­nois Challengers en 2025 et meilleur joueur fran­çais parmi ceux qui ne sont pas quali­fiés direc­te­ment pour le tableau prin­cipal de l’Open d’Australie, Kyrian Jacquet a été récom­pensé de ses efforts après avoir reçu une invi­ta­tion directe pour le premier Grand Chelem de l’année dans le cadre d’un accord avec la FFT et Tennis Australia.

Invité à réagir chez nos confrères de Tennis Actu, l’ac­tuel 138e mondial espère avoir un peu de chance lors du tirage au sort. 

« Evidemment, ça fait rêver tout le monde de jouer sur le Central, etc. Mais là, j’arrive à un moment de ma carrière où je me dis que… bah, j’ai plus envie de passer trois tours que de jouer Sinner sur le Central et d’avoir quand même beau­coup de chances de me faire découper. Donc voilà, je préfère jouer un mec qui est moins bien classé, pour, entre guille­mets, on va dire, avoir plus de chances. »

Publié le mardi 16 décembre 2025 à 18:44

