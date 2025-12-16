Vainqueur de trois tournois Challengers en 2025 et meilleur joueur français parmi ceux qui ne sont pas qualifiés directement pour le tableau principal de l’Open d’Australie, Kyrian Jacquet a été récompensé de ses efforts après avoir reçu une invitation directe pour le premier Grand Chelem de l’année dans le cadre d’un accord avec la FFT et Tennis Australia.
Invité à réagir chez nos confrères de Tennis Actu, l’actuel 138e mondial espère avoir un peu de chance lors du tirage au sort.
« Evidemment, ça fait rêver tout le monde de jouer sur le Central, etc. Mais là, j’arrive à un moment de ma carrière où je me dis que… bah, j’ai plus envie de passer trois tours que de jouer Sinner sur le Central et d’avoir quand même beaucoup de chances de me faire découper. Donc voilà, je préfère jouer un mec qui est moins bien classé, pour, entre guillemets, on va dire, avoir plus de chances. »
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 18:44