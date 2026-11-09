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Le Français Van Assche après sa magni­fique semaine à Paris : « Il faut que j’aille à Stockholm pour ne pas prendre une grosse amende »

Par
Baptiste Mulatier
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Si l’on sait déjà qu’il ne dispu­tera pas le dernier tournoi de la saison (hors ATP Finals), après son magni­fique parcours jusque dans le dernier carré du Rolex Paris Masters, Luca Van Assche a expliqué dans Bartoli Time sur RMC qu’il devait se rendre à Stockholm pour déclarer forfait sur place.

Le Français pourra offi­ciel­le­ment se retirer de l’ATP 250 suédois sans écoper d’une « grosse amende ».

« Il faut que j’aille à Stockholm pour me retirer sur place. Je me suis retiré tardi­ve­ment. Je devais choisir avant jeudi sinon je prends une grosse amende », a expliqué le nouveau 34e mondial depuis l’un des aéro­ports pari­siens ce dimanche.

La vie de joueur de tennis.

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 09:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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