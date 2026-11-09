Si l’on sait déjà qu’il ne dispu­tera pas le dernier tournoi de la saison (hors ATP Finals), après son magni­fique parcours jusque dans le dernier carré du Rolex Paris Masters, Luca Van Assche a expliqué dans Bartoli Time sur RMC qu’il devait se rendre à Stockholm pour déclarer forfait sur place.

Le Français pourra offi­ciel­le­ment se retirer de l’ATP 250 suédois sans écoper d’une « grosse amende ».

« Il faut que j’aille à Stockholm pour me retirer sur place. Je me suis retiré tardi­ve­ment. Je devais choisir avant jeudi sinon je prends une grosse amende », a expliqué le nouveau 34e mondial depuis l’un des aéro­ports pari­siens ce dimanche.

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