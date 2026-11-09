Si l’on sait déjà qu’il ne disputera pas le dernier tournoi de la saison (hors ATP Finals), après son magnifique parcours jusque dans le dernier carré du Rolex Paris Masters, Luca Van Assche a expliqué dans Bartoli Time sur RMC qu’il devait se rendre à Stockholm pour déclarer forfait sur place.
Le Français pourra officiellement se retirer de l’ATP 250 suédois sans écoper d’une « grosse amende ».
« Il faut que j’aille à Stockholm pour me retirer sur place. Je me suis retiré tardivement. Je devais choisir avant jeudi sinon je prends une grosse amende », a expliqué le nouveau 34e mondial depuis l’un des aéroports parisiens ce dimanche.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.