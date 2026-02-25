Vainqueur du Challenger de Lille grâce à sa victoire en finale contre le Belge Alexander Blockx (94e mondial), Luca Van Assche a signé son retour dans le Top 100, pointant désormais à la 100e place mondiale.
63e mondial en 2023, le Français de 21 ans est revenu, au micro d’Eurosport, sur la période plus délicate qu’il a récemment traversée.
« Au final, je pense que j’avais un peu perdu mon identité ces derniers temps, à savoir ma solidité et mon esprit combattant. Faire évoluer mon jeu était important, mais mes forces de base resteront toujours les mêmes. Je ne vais pas me mettre à servir comme Giovanni ou à cogner comme Arthur. Un joueur que j’ai beaucoup observé, et qui constitue une sorte de modèle vers lequel je dois tendre, c’est Diego Schwartzman. Mais mon jeu est encore en chantier. À 21 ans, j’espère bien qu’il n’est pas encore finalisé. »
Publié le mercredi 25 février 2026 à 16:59