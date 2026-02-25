Accueil ATP

Le Français Van Assche, de retour dans le top 100 : « Un joueur que j’ai beau­coup observé, et qui constitue une sorte de modèle vers lequel je dois tendre, c’est Diego Schwartzman »

Baptiste Mulatier
Vainqueur du Challenger de Lille grâce à sa victoire en finale contre le Belge Alexander Blockx (94e mondial), Luca Van Assche a signé son retour dans le Top 100, poin­tant désor­mais à la 100e place mondiale.

63e mondial en 2023, le Français de 21 ans est revenu, au micro d’Eurosport, sur la période plus déli­cate qu’il a récem­ment traversée.

« Au final, je pense que j’avais un peu perdu mon iden­tité ces derniers temps, à savoir ma soli­dité et mon esprit combat­tant. Faire évoluer mon jeu était impor­tant, mais mes forces de base reste­ront toujours les mêmes. Je ne vais pas me mettre à servir comme Giovanni ou à cogner comme Arthur. Un joueur que j’ai beau­coup observé, et qui constitue une sorte de modèle vers lequel je dois tendre, c’est Diego Schwartzman. Mais mon jeu est encore en chan­tier. À 21 ans, j’es­père bien qu’il n’est pas encore finalisé. »

Publié le mercredi 25 février 2026 à 16:59

