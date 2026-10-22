C’est l’un des sujets qui revient le plus souvent depuis l’annonce de Juan Carlos Ferrero, ancien entraîneur de Carlos Alcaraz : quel joueur prendra‐t‐il sous son aile en 2027 pour l’aider à franchir un nouveau cap dans sa carrière ?
De nombreux noms circulent depuis cette annonce, de Jannik Sinner à Rafael Jodar, en passant par João Fonseca, Félix Auger‐Aliassime ou encore le revenant Holger Rune.
Depuis, les fans de Carlitos scrutent le moindre indice susceptible de révéler l’identité du futur protégé de l’entraîneur espagnol.
Et parmi tous les candidats évoqués, un nom semble revenir avec de plus en plus d’insistance : celui de la pépite brésilienne João Fonseca.
En effet, le jeune joueur aurait récemment changé de lieu d’entraînement pour rejoindre un club que Juan Carlos Ferrero connaît particulièrement bien. Autre élément qui alimente les spéculations : sa décision de mettre prématurément un terme à sa saison, laissant penser qu’il pourrait préparer des changements importants dans son jeu.
Au vu de son immense marge de progression, une collaboration avec un entraîneur de ce calibre pourrait lui permettre de franchir un véritable palier et, pourquoi pas, de s’imposer à terme comme le troisième membre d’un nouveau Big Three.
Alors, simple coïncidence ou premiers indices d’une future collaboration entre João Fonseca et l’ancien entraîneur de Carlos Alcaraz ?
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 08:43