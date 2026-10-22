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Le futur joueur coaché par Juan Carlos Ferrero presque dévoilé, Alcaraz ne va pas aimer !

Par
Antoine Trupiano
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C’est l’un des sujets qui revient le plus souvent depuis l’an­nonce de Juan Carlos Ferrero, ancien entraî­neur de Carlos Alcaraz : quel joueur prendra‐t‐il sous son aile en 2027 pour l’aider à fran­chir un nouveau cap dans sa carrière ?

De nombreux noms circulent depuis cette annonce, de Jannik Sinner à Rafael Jodar, en passant par João Fonseca, Félix Auger‐Aliassime ou encore le reve­nant Holger Rune.

Depuis, les fans de Carlitos scrutent le moindre indice suscep­tible de révéler l’iden­tité du futur protégé de l’en­traî­neur espagnol.

Et parmi tous les candi­dats évoqués, un nom semble revenir avec de plus en plus d’in­sis­tance : celui de la pépite brési­lienne João Fonseca.

En effet, le jeune joueur aurait récem­ment changé de lieu d’en­traî­ne­ment pour rejoindre un club que Juan Carlos Ferrero connaît parti­cu­liè­re­ment bien. Autre élément qui alimente les spécu­la­tions : sa déci­sion de mettre préma­tu­ré­ment un terme à sa saison, lais­sant penser qu’il pour­rait préparer des chan­ge­ments impor­tants dans son jeu.

Au vu de son immense marge de progres­sion, une colla­bo­ra­tion avec un entraî­neur de ce calibre pour­rait lui permettre de fran­chir un véri­table palier et, pour­quoi pas, de s’im­poser à terme comme le troi­sième membre d’un nouveau Big Three.

Alors, simple coïn­ci­dence ou premiers indices d’une future colla­bo­ra­tion entre João Fonseca et l’an­cien entraî­neur de Carlos Alcaraz ?

Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 08:43

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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