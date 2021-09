Le compte twitter, Jeu Set et Maths, spécia­liste des statis­tiques, a fait un point complet sur l’im­pact du gel du clas­se­ment ATP.

Et surprise, Novak Djokovic ne serait plus numéro 1 mondial sans ce gel de points. Malgré ses sacres à l’Open d’Australie, Roland‐Garros, Wimbledon et sa finale à l’US Open, le Serbe se serait fait doubler par Daniil Medvedev.

Nole a joué beau­coup moins de tour­nois. Il aurait 155 points de retard sur son bour­reau de Flushing Meadows.

Quoi qu’il en soit, la réalité est telle, et Novak Djokovic, devenu le joueur ayant passé le plus de temps en tant que numéro 1 mondial, continue d’empiler les semaines sur son trône.

[CLASSEMENT HORS GEL] Le Top 10



1‐ Medvedev (2) 🇷🇺

2‐ Djokovic (1) 🇷🇸

3‐ Zverev (4) 🇩🇪

4‐ Tsitsipas (3) 🇬🇷

5‐ Rublev (5) 🇷🇺

6‑Berrettini (7) 🇮🇹

7‐ Nadal (6) 🇪🇸

8‐ Ruud (10) 🇳🇴

9‐ Sinner (14) 🇮🇹

10‐ Hurkacz (13) 🇵🇱



🖋️ (Classement offi­ciel) pic.twitter.com/uHYHYujLqi — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 18, 2021