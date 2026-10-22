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Le geste adorable de Carlos Alcaraz envers un jeune fan !

Par
Antoine Trupiano
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pour espérer, un jour, devenir joueurs professionnels.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la pépite espa­gnole ne manque jamais une occa­sion de faire plaisir à ses fans, partout où elle passe.

Le jeune cham­pion sait prendre soin de son public, et cela s’est une nouvelle fois vérifié avec une belle histoire relayée sur les réseaux sociaux.

En effet, un jeune admi­ra­teur de l’Espagnol a eu la magni­fique surprise de rece­voir une photo­gra­phie person­nel­le­ment dédi­cacée à la main par le numéro trois mondial.

Un geste simple, mais parti­cu­liè­re­ment élégant, qui témoigne une nouvelle fois de la proxi­mité et de la géné­ro­sité de Carlitos envers ses supporters.

À une époque où certains joueurs du top 100 prennent à peine le temps de s’ar­rêter pour signer quelques auto­graphes, beau­coup feraient bien de s’ins­pirer de la classe et de la simpli­cité de Carlos Alcaraz.

Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 11:49

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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