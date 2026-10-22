pour espérer, un jour, devenir joueurs professionnels.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la pépite espagnole ne manque jamais une occasion de faire plaisir à ses fans, partout où elle passe.
Le jeune champion sait prendre soin de son public, et cela s’est une nouvelle fois vérifié avec une belle histoire relayée sur les réseaux sociaux.
En effet, un jeune admirateur de l’Espagnol a eu la magnifique surprise de recevoir une photographie personnellement dédicacée à la main par le numéro trois mondial.
Un geste simple, mais particulièrement élégant, qui témoigne une nouvelle fois de la proximité et de la générosité de Carlitos envers ses supporters.
À une époque où certains joueurs du top 100 prennent à peine le temps de s’arrêter pour signer quelques autographes, beaucoup feraient bien de s’inspirer de la classe et de la simplicité de Carlos Alcaraz.
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 11:49