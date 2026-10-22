pour espérer, un jour, devenir joueurs professionnels.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la pépite espa­gnole ne manque jamais une occa­sion de faire plaisir à ses fans, partout où elle passe.

Le jeune cham­pion sait prendre soin de son public, et cela s’est une nouvelle fois vérifié avec une belle histoire relayée sur les réseaux sociaux.

carlos wrote a hand­written letter to a fan than­king him for follo­wing his tennis career and even sent him a signed photo­graph as a keep­sake 🥹 the fact that he took the time to write some­thing so personal makes this even more special. he’s not only an incre­dible tennis player but… pic.twitter.com/rgOIEgkitL — f #7inMelbourne (@fvaeey) October 21, 2026

En effet, un jeune admi­ra­teur de l’Espagnol a eu la magni­fique surprise de rece­voir une photo­gra­phie person­nel­le­ment dédi­cacée à la main par le numéro trois mondial.

Un geste simple, mais parti­cu­liè­re­ment élégant, qui témoigne une nouvelle fois de la proxi­mité et de la géné­ro­sité de Carlitos envers ses supporters.

À une époque où certains joueurs du top 100 prennent à peine le temps de s’ar­rêter pour signer quelques auto­graphes, beau­coup feraient bien de s’ins­pirer de la classe et de la simpli­cité de Carlos Alcaraz.