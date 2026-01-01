Nos confrères de Sportklub sont plus que surpris des choix budgé­taire du gouver­ne­ment serbe concer­nant le tennis comme s’il y avait un vrai achar­ne­ment contre les « Djokovic » puisque le président de la fédé­ra­tion élu en 2024 est l’oncle de Novak.

En 2025, la fédé­ra­tion de tennis serbe a reçu une aide de l’état de 250.000 euros contre 650.000 en 2024, cela coïn­cide bien sûr avec la mise à l’écart de Novak Djokovic, soutien des étudiants suite au scan­dale de la gare de Novi Sad qui s’est effon­drée en novembre 2024.

Après avoir donc misé sur le tennis, le gouver­ne­ment change d’op­tique et préfère la boxe pour qui le budget a large­ment augmenté en dépas­sant la barre des 500.000 euros…