Après une deuxième partie de 2025 marquée par les défaites et les bles­sures, Moïse Kouamé a frappé un grand coup pour son premier tournoi de l’année 2026.

Le jeune trico­lore de 16 ans a en effet remporté le tournoi ITF M25 d’Hazebrouck, dans le nord de la France, après une victoire ce dimanche en finale face à son compa­triote, Théo Papamalamis : 7–6(5), 6–1.

Actuellement classé 833e au clas­se­ment ATP, le grand espoir du tennis masculin fran­çais va prochai­ne­ment inté­grer le Top 650 mondial.

JUSTE FOUUU, JUSTE ÉNORME !



MOISE KOUAME 🇫🇷 REMPORTE SON PREMIER TITRE PRO À 16 ANS !



Immense semaine, 5 victoires de qualité, une immense capa­cité à enchaîner physi­que­ment les combats, c’est bluf­fant.



Aujourd’hui il a battu Papamalamis 🇫🇷 7–6 6–1, ultra solide pour… pic.twitter.com/9TFuJIDyBi — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) January 11, 2026

S’il continue sur cette voie et qu’il évite les bles­sures, Kouamé risque de faire parler de lui cette saison, et pas seule­ment sur le circuit ITF.