Le grand espoir du tennis fran­çais décroche son premier titre profes­sionnel à 16 ans !

Thomas S
Par Thomas S

Après une deuxième partie de 2025 marquée par les défaites et les bles­sures, Moïse Kouamé a frappé un grand coup pour son premier tournoi de l’année 2026.

Le jeune trico­lore de 16 ans a en effet remporté le tournoi ITF M25 d’Hazebrouck, dans le nord de la France, après une victoire ce dimanche en finale face à son compa­triote, Théo Papamalamis : 7–6(5), 6–1.

Actuellement classé 833e au clas­se­ment ATP, le grand espoir du tennis masculin fran­çais va prochai­ne­ment inté­grer le Top 650 mondial. 

S’il continue sur cette voie et qu’il évite les bles­sures, Kouamé risque de faire parler de lui cette saison, et pas seule­ment sur le circuit ITF. 

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 18:06

