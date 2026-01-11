Après une deuxième partie de 2025 marquée par les défaites et les blessures, Moïse Kouamé a frappé un grand coup pour son premier tournoi de l’année 2026.
Le jeune tricolore de 16 ans a en effet remporté le tournoi ITF M25 d’Hazebrouck, dans le nord de la France, après une victoire ce dimanche en finale face à son compatriote, Théo Papamalamis : 7–6(5), 6–1.
Actuellement classé 833e au classement ATP, le grand espoir du tennis masculin français va prochainement intégrer le Top 650 mondial.
JUSTE FOUUU, JUSTE ÉNORME !— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) January 11, 2026
MOISE KOUAME 🇫🇷 REMPORTE SON PREMIER TITRE PRO À 16 ANS !
Immense semaine, 5 victoires de qualité, une immense capacité à enchaîner physiquement les combats, c’est bluffant.
Aujourd’hui il a battu Papamalamis 🇫🇷 7–6 6–1, ultra solide pour… pic.twitter.com/9TFuJIDyBi
S’il continue sur cette voie et qu’il évite les blessures, Kouamé risque de faire parler de lui cette saison, et pas seulement sur le circuit ITF.
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 18:06