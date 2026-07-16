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Le grand objectif d’Arthur Fils, qui peut gagner très, très gros dans les prochaines semaines

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au dos en fin de saison dernière, et freiné à nouveau jusqu’à Wimbledon, où il a été battu au deuxième tour par Matteo Berrettini, Arthur Fils espère pouvoir enchaîner ces prochaines semaines. 

Et c’est tout ce qu’on lui souhaite car il peut frapper un grand coup. Déjà 23e mondial, le numéro 1 fran­çais n’aura quasi­ment aucun point à défendre jusqu’à la fin de saison. 

La tournée améri­caine, qu’il commen­cera par Washington, pour­rait déjà lui permettre de faire un vrai pas en avant vers le Masters de Turin (réunis­sant en novembre les huit meilleurs joueurs de l’année), son grand objectif de la saison. 

A noter que le joueur de 22 ans occupe déjà le 10e rang mondial à la Race.

Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 11:23

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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