Blessé au dos en fin de saison dernière, et freiné à nouveau jusqu’à Wimbledon, où il a été battu au deuxième tour par Matteo Berrettini, Arthur Fils espère pouvoir enchaîner ces prochaines semaines.

Et c’est tout ce qu’on lui souhaite car il peut frapper un grand coup. Déjà 23e mondial, le numéro 1 fran­çais n’aura quasi­ment aucun point à défendre jusqu’à la fin de saison.

La tournée améri­caine, qu’il commen­cera par Washington, pour­rait déjà lui permettre de faire un vrai pas en avant vers le Masters de Turin (réunis­sant en novembre les huit meilleurs joueurs de l’année), son grand objectif de la saison.

🎾 Arthur Fils’ offi­cial calendar for american‐canadian swing



🇺🇸 ATP 500 Washington (27 July – 2 August)

🇨🇦 Masters 1000 Montréal (2 – 13 August)

🇺🇸 Masters 1000 Cincinnati (13 – 23 August)

🇺🇸 US Open (30 August – 13 September)



10 POINTS to defend 👀🔜 pic.twitter.com/IDRZeJkvO7 — Arthur Fils Updates (@filsupdates) July 15, 2026

A noter que le joueur de 22 ans occupe déjà le 10e rang mondial à la Race.