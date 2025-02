Maintenant de l’autre côté du court, Murray s’est exprimé sur ce nouveau rôle après son expé­rience de l’Open d’Australie lors de l’en­re­gis­tre­ment du podcast Sporting Misadventures .

« Si j’avais pu écouter Novak, Roger ou Rafa parler de ce qui les déran­geait dans mon tennis, cela m’aurait été d’une grande aide. J’ai passé beau­coup de temps dans ma chambre à regarder des vidéos, à trop analyser. Les défauts que je peux avoir en tant qu’entraîneur, dus à mon inex­pé­rience, peuvent peut‐être être surmontés parce que je l’ai affronté sur les plus grandes scènes du circuit pendant dix ou douze ans. Cela me donne une pers­pec­tive unique sur leur jeu . J’ai non seule­ment étudié leur tennis en profon­deur, mais je l’ai aussi vécu sur le court. Nous avons eu ce genre de conver­sa­tions, et j’espère qu’elles ont été posi­tives pour lui. Je sais qu’elles auraient été posi­tives pour moi en tant que joueur »