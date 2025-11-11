Officiellement retraité des courts depuis le mois d’août 2024, Andy Murray a pris le temps de prendre du recul sur son immense carrière.
Et à l’écouter lors de son passage sur la chaîne Youtube, The Romesh Ranganathan Show, le Britannique a un seul gros regret : celui de ne pas avoir assez profité de ses succès.
« Je n’étais pas très fier de ce que j’avais accompli en tant que joueur, mais très vite après ma retraite, ma perception de ma carrière et de mes accomplissements a radicalement changé. C’est dommage, avec le recul, j’aurais aimé être un peu plus indulgent envers moi‐même et profiter davantage de ma carrière. Mais c’est difficile, quand on essaie d’atteindre des objectifs, il y a toujours le prochain tournoi ou la semaine suivante. La pression est déjà forte pour être performant. C’est dur. Quand j’ai gagné les Jeux olympiques de Rio en 2016, j’ai terminé mon match et c’était fini. On reçoit la médaille d’or, on fait quelques interviews, et puis je prends l’avion le soir même pour un vol de 12 heures de Rio à Cincinnati afin de participer à un tournoi qui commençait deux jours plus tard. Et hop, on enchaîne immédiatement avec un autre match et une autre compétition. J’aurais aimé savourer davantage ces moments. Je n’étais pas obligé d’aller jouer à Cincinnati. J’aurais pu me dire : « Je ne joue pas cette semaine‐là, je vais profiter de l’instant présent. » J’ai travaillé très dur pour ça et c’est quelque chose que j’ai toujours voulu accomplir. J’aurais donc aimé prendre le temps d’en profiter pleinement, car je ne l’ai pas fait et je le regrette. »
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 15:23