Officiellement retraité des courts depuis le mois d’août 2024, Andy Murray a pris le temps de prendre du recul sur son immense carrière.

Et à l’écouter lors de son passage sur la chaîne Youtube, The Romesh Ranganathan Show, le Britannique a un seul gros regret : celui de ne pas avoir assez profité de ses succès.

« Je n’étais pas très fier de ce que j’avais accompli en tant que joueur, mais très vite après ma retraite, ma percep­tion de ma carrière et de mes accom­plis­se­ments a radi­ca­le­ment changé. C’est dommage, avec le recul, j’au­rais aimé être un peu plus indul­gent envers moi‐même et profiter davan­tage de ma carrière. Mais c’est diffi­cile, quand on essaie d’at­teindre des objec­tifs, il y a toujours le prochain tournoi ou la semaine suivante. La pres­sion est déjà forte pour être perfor­mant. C’est dur. Quand j’ai gagné les Jeux olym­piques de Rio en 2016, j’ai terminé mon match et c’était fini. On reçoit la médaille d’or, on fait quelques inter­views, et puis je prends l’avion le soir même pour un vol de 12 heures de Rio à Cincinnati afin de parti­ciper à un tournoi qui commen­çait deux jours plus tard. Et hop, on enchaîne immé­dia­te­ment avec un autre match et une autre compé­ti­tion. J’aurais aimé savourer davan­tage ces moments. Je n’étais pas obligé d’aller jouer à Cincinnati. J’aurais pu me dire : « Je ne joue pas cette semaine‐là, je vais profiter de l’ins­tant présent. » J’ai travaillé très dur pour ça et c’est quelque chose que j’ai toujours voulu accom­plir. J’aurais donc aimé prendre le temps d’en profiter plei­ne­ment, car je ne l’ai pas fait et je le regrette. »