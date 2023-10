5 août 2022. C’est la date à laquelle il faut remonter pour voir Reilly Opelka en compé­ti­tion. Il s’était alors incliné contre Nick Kyrgios en huitièmes de finale du tournoi de Washington.

Absent depuis en raison d’une bles­sure à la hanche, qui a néces­sité une opéra­tion, le géant améri­cain de 26 ans va enfin faire son retour !

Il va en effet affronter son compa­triote Tennys Sandgren (203e) au premier tour du Challenger de Charlottesville aux Etats‐Unis.

The big fella is back ! Reilly Opelka’s first match in almost 15 months will be against Tennys Sandgren !



The Americans will square off at the Charlottesville Challenger. pic.twitter.com/PioJLt2KhQ