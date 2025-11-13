Novak Djokovic a dit énormément de choses lors de son entretien de plus d’une heure accordé au journaliste britannique, Piers Morgan.
Et après avoir remis une couche sur l’affaire de dopage de Jannik Sinner et estimé qu’aucun joueur de l’histoire ne pouvait être meilleur que lui pendant la meilleure période sa carrière, le Serbe a été interrogé sur ses chances de remporter un 25e Grand Chelem.
Et il n’est pas très optimiste, particulièrement à cause de la présence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Je suis conscient que si on met leur meilleur niveau contre mon meilleur niveau actuel, ils sont meilleurs. C’est la réalité. Au cours de ma carrière, j’ai toujours travaillé pour être capable de réaliser des choses impossibles. En même temps, j’ai bientôt 39 ans et l’usure est bien réelle. Mais, oui, je doute beaucoup plus du fait d’être capable de remporter encore un Grand Chelem, surtout à cause d’Alcaraz et Sinner. Mais tant que je joue, quand j’entre sur le court, je me fous de de savoir qui en face du filet : je crois toujours être le meilleur et capable de gagner. »
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 16:24