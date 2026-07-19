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Le gros aveu de Novak Djokovic : « J’ai souvent l’impression de m’enfermer moi‐même dans une prison… »

Par
Baptiste Mulatier
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Le docu­men­taire tant attendue sur Novak Djokovic, inti­tulé « The Wolf in Winter » (le loup en hiver), sortira fina­le­ment le 20 août prochain sur Amazon Prime Video. 

Et alors que l’homme 24 titres du Grand Chelem a déjà lancé la promo­tion du film aux États‐Unis, où l’avant‐première s’est tenue il y a quelques jours, un extrait a été dévoilé par Punto de Break.

Le Serbe se livre avec une rare sincé­rité sur les sacri­fices qu’im­pose sa quête de l’excellence.

« J’ai souvent l’impression de m’enfermer moi‐même dans une prison… Pour donner le meilleur de soi‐même, il faut litté­ra­le­ment trans­former chaque aspect de sa vie en dehors du court pour le mettre au service du tennis. Et cela a des conséquences. »

Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 17:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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