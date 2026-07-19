Le docu­men­taire tant attendue sur Novak Djokovic, inti­tulé « The Wolf in Winter » (le loup en hiver), sortira fina­le­ment le 20 août prochain sur Amazon Prime Video.

Et alors que l’homme 24 titres du Grand Chelem a déjà lancé la promo­tion du film aux États‐Unis, où l’avant‐première s’est tenue il y a quelques jours, un extrait a été dévoilé par Punto de Break.

Le Serbe se livre avec une rare sincé­rité sur les sacri­fices qu’im­pose sa quête de l’excellence.

« J’ai souvent l’impression de m’enfermer moi‐même dans une prison… Pour donner le meilleur de soi‐même, il faut litté­ra­le­ment trans­former chaque aspect de sa vie en dehors du court pour le mettre au service du tennis. Et cela a des conséquences. »