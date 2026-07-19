Le documentaire tant attendue sur Novak Djokovic, intitulé « The Wolf in Winter » (le loup en hiver), sortira finalement le 20 août prochain sur Amazon Prime Video.
Et alors que l’homme 24 titres du Grand Chelem a déjà lancé la promotion du film aux États‐Unis, où l’avant‐première s’est tenue il y a quelques jours, un extrait a été dévoilé par Punto de Break.
Le Serbe se livre avec une rare sincérité sur les sacrifices qu’impose sa quête de l’excellence.
« J’ai souvent l’impression de m’enfermer moi‐même dans une prison… Pour donner le meilleur de soi‐même, il faut littéralement transformer chaque aspect de sa vie en dehors du court pour le mettre au service du tennis. Et cela a des conséquences. »
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 17:55