Forfait pour le Masters 1000 de Miami qui se tient actuellement, Novak Djokovic se prépare pour la suite de la saison et notamment pour Roland‐Garros et Wimbledon, ses deux principaux objectifs dans les semaines à venir.
En attendant, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a accordé une longue interview à Vanity Fair Italie où il est notamment revenu sur sa longue collaboration avec l’ un de ses sponsors, l’horloger suisse, Hublot.
Et après avoir révélé le moment de sa carrière qu’il aimerait revivre encore et encore, le Serbe a reconnu avec beaucoup d’humilité et de simplicité qu’il avait quand même des regrets, malgré une carrière et un palmarès hors du commun. Extraits.
Avec le recul, avez‐vous des regrets ?
Oui, bien sûr, mais j’essaie de ne pas m’y attarder trop longtemps. Beaucoup de choses sont liées au travail : quand je perds un match, je repasse évidemment tout dans ma tête, je me demande ce que j’aurais pu mieux faire. Je regrette de ne pas avoir pris d’autres décisions. C’est pareil dans ma vie privée. Je pense que nous avons tous des moments où nous pensons que nous aurions pu faire mieux. Je ne peux pas me mentir à moi‐même et dire que je n’ai aucun regret, je n’y pense tout simplement pas trop.
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 12:50