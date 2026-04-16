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Le gros aveu de Yannick Noah : « Je ne vous cache pas que pendant deux décen­nies, dès qu’un joueur fran­çais gagnait, j’ap­pe­lais les sorciers pour qu’il paume »

Par
Baptiste Mulatier
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Interrogé sur le poten­tiel d’Arthur Fils dans le « Super Moscato Show » sur RMC mercredi, le dernier vain­queur fran­çais en Grand Chelem (Roland‐Garros 1983 !), Yannick Noah, a livré une confi­dence aussi amusante que sincère.

« Je ne vous cache pas que, pendant deux décen­nies, dès qu’un joueur fran­çais gagnait, j’appelais les sorciers pour qu’il paume. Je le dis en direct ! Mais ça, c’est terminé. J’ai 66 ans, j’essaie de prendre un peu de recul sur ce qui m’entoure. Et aujourd’hui, s’il y en a un qui gagne, je les ai vus grandir, ça me ferait vrai­ment plaisir de remettre la coupe. »

Sans langue de bois, le dernier vain­queur fran­çais Grand Chelem a égale­ment expliqué pour­quoi, selon lui, Jannik Sinner avait « quelque chose en plus » que Carlos Alcaraz.

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 13:39

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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