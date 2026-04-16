Interrogé sur le poten­tiel d’Arthur Fils dans le « Super Moscato Show » sur RMC mercredi, le dernier vain­queur fran­çais en Grand Chelem (Roland‐Garros 1983 !), Yannick Noah, a livré une confi­dence aussi amusante que sincère.

« Je ne vous cache pas que, pendant deux décen­nies, dès qu’un joueur fran­çais gagnait, j’appelais les sorciers pour qu’il paume. Je le dis en direct ! Mais ça, c’est terminé. J’ai 66 ans, j’essaie de prendre un peu de recul sur ce qui m’entoure. Et aujourd’hui, s’il y en a un qui gagne, je les ai vus grandir, ça me ferait vrai­ment plaisir de remettre la coupe. »

🎾 Yannick Noah invité excep­tionnel du SMS, sur Arthur Fils : « C’est un très bon joueur, il a encore une marge de progres­sion mais devant, ça joue ! » #RMCLive pic.twitter.com/Na8428z6q7 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 15, 2026

Sans langue de bois, le dernier vain­queur fran­çais Grand Chelem a égale­ment expliqué pour­quoi, selon lui, Jannik Sinner avait « quelque chose en plus » que Carlos Alcaraz.