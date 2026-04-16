Interrogé sur le potentiel d’Arthur Fils dans le « Super Moscato Show » sur RMC mercredi, le dernier vainqueur français en Grand Chelem (Roland‐Garros 1983 !), Yannick Noah, a livré une confidence aussi amusante que sincère.
« Je ne vous cache pas que, pendant deux décennies, dès qu’un joueur français gagnait, j’appelais les sorciers pour qu’il paume. Je le dis en direct ! Mais ça, c’est terminé. J’ai 66 ans, j’essaie de prendre un peu de recul sur ce qui m’entoure. Et aujourd’hui, s’il y en a un qui gagne, je les ai vus grandir, ça me ferait vraiment plaisir de remettre la coupe. »
🎾 Yannick Noah invité exceptionnel du SMS, sur Arthur Fils : « C’est un très bon joueur, il a encore une marge de progression mais devant, ça joue ! » #RMCLive pic.twitter.com/Na8428z6q7— Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 15, 2026
Sans langue de bois, le dernier vainqueur français Grand Chelem a également expliqué pourquoi, selon lui, Jannik Sinner avait « quelque chose en plus » que Carlos Alcaraz.
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 13:39