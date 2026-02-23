Quand Adriano Panatta a quelque chose à dire, il ne passe pas par quatre chemins.
Invité ce dimanche sur les ondes de la radio italienne, La Domenica Sportiva, le vainqueur de l’édition 1976 de Roland‐Garros a poussé un vrai coup de gueule à propos des récentes critiques visant son jeune compatriote, Jannik Sinner, récemment battu par Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie et par Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha.
« Sinner en crise ? Non mais, arrêtons de plaisanter ! Et qui dit ça ? Des critiques de techniciens improvisés qui parlent sans savoir ce qu’ils disent. Il a perdu deux matchs, un contre Djokovic, qui est une légende de ce sport, et un contre un gamin de vingt ans qui est numéro 16 mondial. Celui qui ne le connaît pas pense que c’est une défaite contre un inconnu, mais ce n’est pas du tout le cas. Des critiques de techniciens improvisés qui parlent sans savoir ce qu’ils disent. C’est logique qu’ils écrivent ça maintenant, et ça leur ferait plaisir que ce soit vrai, mais désolé de les décevoir : Jannik n’est absolument pas en crise. Aux Espagnols, ça leur plairait qu’il soit en crise. »
Publié le lundi 23 février 2026 à 16:56