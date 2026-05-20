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Le gros coup de gueule d’Alex Corretja après le forfait de Carlos Alcaraz : « Dommage qu’il y ait tant d’igno­rance, et pire encore, tant de mauvaise foi de la part de beau­coup de gens »

Par
Thomas S
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Alex Corretja avait des comptes à régler après l’an­nonce du forfait de Carlos Alcaraz pour la saison sur gazon et Wimbledon.

S’il a dans un premier temps fait part de sa tris­tesse, l’an­cien 2e joueur mondial a tenu à pousser un coup de gueule contre tous ceux qui expli­quaient à l’époque que l’Espagnol avait préféré se retirer du tournoi de Barcelone pour se préserver pour la suite de la saison.

Des commen­taires inap­pro­priés qui ont pris un sacré coup de vieux depuis. 

« Heureusement qu’Alcaraz a quitté Barcelona, car ce tournoi ne l’in­té­res­sait pas et il voulait garder ses forces pour le reste de la saison sur terre battue et sur gazon ! Dommage qu’il y ait tant d’igno­rance, et pire encore, tant de mauvaise foi de la part de beau­coup de gens. Je devais le dire. »

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 07:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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