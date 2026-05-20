Alex Corretja avait des comptes à régler après l’an­nonce du forfait de Carlos Alcaraz pour la saison sur gazon et Wimbledon.

S’il a dans un premier temps fait part de sa tris­tesse, l’an­cien 2e joueur mondial a tenu à pousser un coup de gueule contre tous ceux qui expli­quaient à l’époque que l’Espagnol avait préféré se retirer du tournoi de Barcelone pour se préserver pour la suite de la saison.

Des commen­taires inap­pro­priés qui ont pris un sacré coup de vieux depuis.

¡Menos mal que Alcaraz se salió del Godó porque no le impor­taba el torneo y quería guardar energías para el resto de la gira de tierra y de hierba !

Lástima tanta igno­rancia, y lo peor, tanta mala fe por parte de mucha gente. #lotenía­que­decir 🙏🏻 https://t.co/ZsfjTFkYlp — Alex Corretja (@alexcorretja74) May 19, 2026

« Heureusement qu’Alcaraz a quitté Barcelona, car ce tournoi ne l’in­té­res­sait pas et il voulait garder ses forces pour le reste de la saison sur terre battue et sur gazon ! Dommage qu’il y ait tant d’igno­rance, et pire encore, tant de mauvaise foi de la part de beau­coup de gens. Je devais le dire. »