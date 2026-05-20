Alex Corretja avait des comptes à régler après l’annonce du forfait de Carlos Alcaraz pour la saison sur gazon et Wimbledon.
S’il a dans un premier temps fait part de sa tristesse, l’ancien 2e joueur mondial a tenu à pousser un coup de gueule contre tous ceux qui expliquaient à l’époque que l’Espagnol avait préféré se retirer du tournoi de Barcelone pour se préserver pour la suite de la saison.
Des commentaires inappropriés qui ont pris un sacré coup de vieux depuis.
¡Menos mal que Alcaraz se salió del Godó porque no le importaba el torneo y quería guardar energías para el resto de la gira de tierra y de hierba !— Alex Corretja (@alexcorretja74) May 19, 2026
Lástima tanta ignorancia, y lo peor, tanta mala fe por parte de mucha gente. #loteníaquedecir 🙏🏻 https://t.co/ZsfjTFkYlp
« Heureusement qu’Alcaraz a quitté Barcelona, car ce tournoi ne l’intéressait pas et il voulait garder ses forces pour le reste de la saison sur terre battue et sur gazon ! Dommage qu’il y ait tant d’ignorance, et pire encore, tant de mauvaise foi de la part de beaucoup de gens. Je devais le dire. »
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 07:01