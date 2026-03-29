Quelques jours après avoir accepté un rôle de coach/conseiller auprès d’Arthur Fils, Goran Ivanisevic a accordé une longue inter­view à nos confrères serbes de SportKlub.

Et après avoir fait part de son enthou­siasme à propos de sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec le Français et expliqué que la quête d’un 25e titre du Grand Chelem pour Novak Djokovic était tout sauf impos­sible, l’en­traî­neur croate a égale­ment tenu à pousser un coup de gueule concer­nant le trai­te­ment réservé par certains médias à son ancien poulain, avec qui il a remporté neuf titres du Grand Chelem entre 2019 et 2024.

« J’écoute ces soi‐disant experts de tennis, et il y en a toujours un qui le sous‐estime. Je me demande si ces gens‐là regardent et comprennent vrai­ment le tennis. Djokovic est passionné par ce sport parce qu’il adore jouer au tennis , être sur le court, la compé­ti­tion et la victoire. J’ai aussi entendu dire qu’il compte jouer jusqu’aux Jeux olym­piques, et il a encore le temps… Il sera toujours au sommet. Prenons l’exemple des tour­nois auxquels il a parti­cipé l’an dernier : il est troi­sième mondial. Peu importe ce que l’on dit de ces jeunes, ils ne sont pas encore au niveau. Il y a Sinner et Alcaraz, qui pratiquent un autre sport, Zverev, toujours présent, et Novak, un joueur excep­tionnel, le plus grand de tous les temps, qui ne peut jamais être écarté de la course au titre. »