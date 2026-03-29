Quelques jours après avoir accepté un rôle de coach/conseiller auprès d’Arthur Fils, Goran Ivanisevic a accordé une longue interview à nos confrères serbes de SportKlub.
Et après avoir fait part de son enthousiasme à propos de sa nouvelle collaboration avec le Français et expliqué que la quête d’un 25e titre du Grand Chelem pour Novak Djokovic était tout sauf impossible, l’entraîneur croate a également tenu à pousser un coup de gueule concernant le traitement réservé par certains médias à son ancien poulain, avec qui il a remporté neuf titres du Grand Chelem entre 2019 et 2024.
« J’écoute ces soi‐disant experts de tennis, et il y en a toujours un qui le sous‐estime. Je me demande si ces gens‐là regardent et comprennent vraiment le tennis. Djokovic est passionné par ce sport parce qu’il adore jouer au tennis , être sur le court, la compétition et la victoire. J’ai aussi entendu dire qu’il compte jouer jusqu’aux Jeux olympiques, et il a encore le temps… Il sera toujours au sommet. Prenons l’exemple des tournois auxquels il a participé l’an dernier : il est troisième mondial. Peu importe ce que l’on dit de ces jeunes, ils ne sont pas encore au niveau. Il y a Sinner et Alcaraz, qui pratiquent un autre sport, Zverev, toujours présent, et Novak, un joueur exceptionnel, le plus grand de tous les temps, qui ne peut jamais être écarté de la course au titre. »
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 16:56