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Le gros coup de gueule de Goran Ivanisevic, ex‐coach de Novak Djokovic : « J’écoute ces soi‐disant experts de tennis, et il y en a toujours un qui le sous‐estime. Je me demande si ces gens‐là regardent et comprennent vrai­ment le tennis »

Par
Thomas S
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Quelques jours après avoir accepté un rôle de coach/conseiller auprès d’Arthur Fils, Goran Ivanisevic a accordé une longue inter­view à nos confrères serbes de SportKlub.

Et après avoir fait part de son enthou­siasme à propos de sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec le Français et expliqué que la quête d’un 25e titre du Grand Chelem pour Novak Djokovic était tout sauf impos­sible, l’en­traî­neur croate a égale­ment tenu à pousser un coup de gueule concer­nant le trai­te­ment réservé par certains médias à son ancien poulain, avec qui il a remporté neuf titres du Grand Chelem entre 2019 et 2024. 

« J’écoute ces soi‐disant experts de tennis, et il y en a toujours un qui le sous‐estime. Je me demande si ces gens‐là regardent et comprennent vrai­ment le tennis. Djokovic est passionné par ce sport parce qu’il adore jouer au tennis , être sur le court, la compé­ti­tion et la victoire. J’ai aussi entendu dire qu’il compte jouer jusqu’aux Jeux olym­piques, et il a encore le temps… Il sera toujours au sommet. Prenons l’exemple des tour­nois auxquels il a parti­cipé l’an dernier : il est troi­sième mondial. Peu importe ce que l’on dit de ces jeunes, ils ne sont pas encore au niveau. Il y a Sinner et Alcaraz, qui pratiquent un autre sport, Zverev, toujours présent, et Novak, un joueur excep­tionnel, le plus grand de tous les temps, qui ne peut jamais être écarté de la course au titre. »

Publié le dimanche 29 mars 2026 à 16:56

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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