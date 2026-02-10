AccueilATPLe gros coup de gueule de Richard Gaquet : "Ça ne fait...
Le gros coup de gueule de Richard Gaquet : « Ça ne fait pas du tout profes­sionnel. Il faut que ça s’arrête, parce que c’est catas­tro­phique pour l’image du tennis »

Thomas S
Par Thomas S

-

447

Salarié de la Fédération Française de Tennis depuis sa retraite en juin dernier, Richard Gasquet a une mission claire : accom­pa­gner les jeunes joueurs vers le haut niveau. C’est d’ailleurs exac­te­ment ce qu’il fait avec la pépite fran­çais, Moïse Kouamé.

Également membre du staff de l’équipe de France de Coupe Davis, qui s’est imposée face à la Slovaquie ce week‐end au Portel, l’an­cien 7e joueur mondial a poussé un vrai coup de gueule contre l’or­ga­ni­sa­tion de cette compé­ti­tion qui ne ressemble plus à rien. 

« Les nombreuses absences n’étaient pas impré­vi­sible. Quand tu changes la compé­ti­tion comme ça, tu sais très bien que ça allait se passer comme ça. Ce n’est pas pour ça qu’il y aurait plus de joueurs, et ça le prouve. Et en plus, c’est un message telle­ment mauvais d’avoir un tournoi en France la même semaine qu’une rencontre de Coupe Davis… Ça ne fait pas du tout profes­sionnel. Il faut que ça s’arrête, parce que c’est catas­tro­phique pour l’image du tennis, et surtout de la Coupe Davis », a‑t‐il expliqué avant d’évo­quer le cas Ugo Humbert, qui a préféré jouer à Montpellier plutôt qu’en Coupe Davis. « Ugo a joué par le passé, il jouera à l’avenir, je n’en doute pas. C’est un des grands joueurs de l’équipe de France, il est très attaché au maillot, même si cette fois il n’a pas joué. Moi, je n’ai aucun doute qu’un jour il rejouera et on en aura besoin, certai­ne­ment, pour gagner la Coupe Davis », déclaré Gasquet chez nos confrères de Tennis Actu.

Publié le mardi 10 février 2026 à 15:15

