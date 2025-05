En grande diffi­culté depuis le début de la tournée sur terre battue (quatre défaites au premier tour à Monte‐Carlo, Barcelone, Madrid et Rome), Giovanni Mpetshi Perricard s’est plei­ne­ment rassuré à une semaine du début de Roland‐Garros.

Tête de série numéro 4 du très relevé Challenger de Bordeaux, le Français a remporté le titre ce dimanche après être venu à bout du reve­nant Nikoloz Basilashvili (157e) : 6–3, 6–7(5), 7–5 en 2h15 de jeu.

Un premier titre en 2025 qui va en plus lui permettre d’être tête de série sur le Grand Chelem pari­sien (30e mondial ce lundi).

No place like home ❤️🇫🇷🏆



Giovanni Mpetshi Perricard moves to 5–0 in Challenger finals as he wins the title in Bordeaux defea­ting Basilashvili 6–3, 6–7(5), 7–5 !#ATPChallenger pic.twitter.com/WntVEsxBtx