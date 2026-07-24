« Après avoir cessé de travailler avec Novak, j’ai eu plusieurs occasions de reprendre le métier d’entraîneur. Je n’avais aucune envie d’être sans cesse en déplacement et loin de ma famille. Ce n’est pas que je n’aimais pas entraîner, mais cela ne me plaisait tout simplement pas plus que de rester chez moi avec ma famille », déclarait Andy Murray au micro de la BBC en juin dernier.
Pour Jack Draper, l’ancien numéro 1 mondial semble toutefois prêt à faire une exception. L’Écossais a en effet accompagné son compatriote britannique à Washington, où ce dernier s’apprête à effectuer son retour à la compétition après avoir manqué Wimbledon en raison d’une nouvelle blessure au bras.
Reunited 🤝 @jackdraper0 & @andy_murray are working together again in DC !#MubadalaDCOpen pic.twitter.com/7kcOTuTmX2— Mubadala DC Open (@mubadaladcopen) July 23, 2026
Aujourd’hui 147e mondial à 24 ans, Jack Draper est loin de sa 4e place de 2025 mais peut donc compter sur un très grand nom du tennis pour l’aider à remonter au classement.
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 15:12