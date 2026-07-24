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Le gros effort d’Andy Murray pour Jack Draper

Par
Baptiste Mulatier
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« Après avoir cessé de travailler avec Novak, j’ai eu plusieurs occa­sions de reprendre le métier d’entraîneur. Je n’avais aucune envie d’être sans cesse en dépla­ce­ment et loin de ma famille. Ce n’est pas que je n’aimais pas entraîner, mais cela ne me plai­sait tout simple­ment pas plus que de rester chez moi avec ma famille », décla­rait Andy Murray au micro de la BBC en juin dernier.

Pour Jack Draper, l’an­cien numéro 1 mondial semble toute­fois prêt à faire une excep­tion. L’Écossais a en effet accom­pagné son compa­triote britan­nique à Washington, où ce dernier s’ap­prête à effec­tuer son retour à la compé­ti­tion après avoir manqué Wimbledon en raison d’une nouvelle bles­sure au bras.

Aujourd’hui 147e mondial à 24 ans, Jack Draper est loin de sa 4e place de 2025 mais peut donc compter sur un très grand nom du tennis pour l’aider à remonter au classement. 

Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 15:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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