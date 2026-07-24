« Après avoir cessé de travailler avec Novak, j’ai eu plusieurs occa­sions de reprendre le métier d’entraîneur. Je n’avais aucune envie d’être sans cesse en dépla­ce­ment et loin de ma famille. Ce n’est pas que je n’aimais pas entraîner, mais cela ne me plai­sait tout simple­ment pas plus que de rester chez moi avec ma famille », décla­rait Andy Murray au micro de la BBC en juin dernier.

Pour Jack Draper, l’an­cien numéro 1 mondial semble toute­fois prêt à faire une excep­tion. L’Écossais a en effet accom­pagné son compa­triote britan­nique à Washington, où ce dernier s’ap­prête à effec­tuer son retour à la compé­ti­tion après avoir manqué Wimbledon en raison d’une nouvelle bles­sure au bras.

Aujourd’hui 147e mondial à 24 ans, Jack Draper est loin de sa 4e place de 2025 mais peut donc compter sur un très grand nom du tennis pour l’aider à remonter au classement.