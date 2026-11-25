Pour avoir supposément refuser un contrôle antidopage début juin, le Français Arthur Rinderknech, risque une suspension de 4 ans.
Et alors que le 57e mondial ne sera auditionné par un tribunal indépendant qu’en début d’année prochaine, le média Tennis Legend a bien résumé la situation et posé la question principale qui entoure cette affaire.
« Le gros problème pour lui maintenant, c’est que tu peux prendre un mois avec sursis comme quatre ans de suspension ferme dans ce genre de cas toujours obscure où, en plus, cela va être sa parole contre celle de l’agent. Autre question que semble poser l’affaire : ce n’est pas mieux de rater son train que de prendre un « no show » (qui n’en est pas un mais un refus dans son cas suite à, semble‐t‐il, une incompréhension) ? »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.