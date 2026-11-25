Pour avoir suppo­sé­ment refuser un contrôle anti­do­page début juin, le Français Arthur Rinderknech, risque une suspen­sion de 4 ans.

Et alors que le 57e mondial ne sera audi­tionné par un tribunal indé­pen­dant qu’en début d’année prochaine, le média Tennis Legend a bien résumé la situa­tion et posé la ques­tion prin­ci­pale qui entoure cette affaire.

Le gros problème pour lui main­te­nant, c’est que tu peux prendre un mois avec sursis comme quatre ans de suspen­sion ferme dans ce genre de cas toujours obscure où, en plus, cela va être sa parole contre celle de l’agent.



Autre ques­tion que semble poser l’af­faire : ce n’est pas… https://t.co/l1UsERO0bv — Tennis Legend (@TennisLegende) November 25, 2026

« Le gros problème pour lui main­te­nant, c’est que tu peux prendre un mois avec sursis comme quatre ans de suspen­sion ferme dans ce genre de cas toujours obscure où, en plus, cela va être sa parole contre celle de l’agent. Autre ques­tion que semble poser l’af­faire : ce n’est pas mieux de rater son train que de prendre un « no show » (qui n’en est pas un mais un refus dans son cas suite à, semble‐t‐il, une incompréhension) ? »