Alors que la nouvelle série‐documentaire consa­crée à Rafael Nadal, « Rafa », est dispo­nible depuis plusieurs jours sur la plate­forme, Netflix, les premières réac­tions des proches commencent à fleurir.

Oncle et mentor de l’homme aux 14 Roland‐Garros, Toni Nadal, a exprimé un regret vis‐à‐vis de sa commu­ni­ca­tion lors de la saison 2016, quelques mois avant la fin de sa colla­bo­ra­tion avec son neveu.

« Je l’ai dit dans l’in­ter­view que j’ai donnée pour le docu­men­taire, mais je ne pense pas que ça sera diffusé. J’ai dit que je n’au­rais jamais quitté mon neveu si j’avais pensé que je lui faisais du tort. J’ai compris que ma contri­bu­tion n’était pas néces­saire et c’est pour ça que je suis parti. En plus, j’ai commis une erreur : je donnais un stage d’entraîneur à Budapest et, à un moment donné, un jour­na­liste m’a posé une ques­tion sur l’Académie et j’ai répondu : « L’année prochaine, je m’impliquerai davan­tage dans l’Académie car je ne voya­gerai plus avec Rafael ». Je pensais que cette nouvelle ne serait publiée qu’à Budapest, mais quand je suis arrivé à Manacor, j’ai vu qu’elle faisait la une… Au final, aujourd’hui, on ne peut plus rien dire… Je n’avais jamais fait ça aupa­ra­vant. J’aurais d’abord dû lui en parler. Je comp­tais le lui dire à mon arrivée là‐bas, il restait encore un an. Il était déjà au courant (quand il est arrivé à Manacor) et je lui ai dit : “Je suis désolé”. Je n’ai pas agi avec de mauvaises inten­tions. L’erreur que j’ai commise, c’est de ne pas lui en avoir parlé avant », a déclaré Toni Nadal, qui a beau­coup fait parler de lui ces dernières heures en décla­rant qu’Alexander Zverev était un meilleur joueur sur Stan Wawrinka.