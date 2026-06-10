Alors que la nouvelle série‐documentaire consacrée à Rafael Nadal, « Rafa », est disponible depuis plusieurs jours sur la plateforme, Netflix, les premières réactions des proches commencent à fleurir.
Oncle et mentor de l’homme aux 14 Roland‐Garros, Toni Nadal, a exprimé un regret vis‐à‐vis de sa communication lors de la saison 2016, quelques mois avant la fin de sa collaboration avec son neveu.
« Je l’ai dit dans l’interview que j’ai donnée pour le documentaire, mais je ne pense pas que ça sera diffusé. J’ai dit que je n’aurais jamais quitté mon neveu si j’avais pensé que je lui faisais du tort. J’ai compris que ma contribution n’était pas nécessaire et c’est pour ça que je suis parti. En plus, j’ai commis une erreur : je donnais un stage d’entraîneur à Budapest et, à un moment donné, un journaliste m’a posé une question sur l’Académie et j’ai répondu : « L’année prochaine, je m’impliquerai davantage dans l’Académie car je ne voyagerai plus avec Rafael ». Je pensais que cette nouvelle ne serait publiée qu’à Budapest, mais quand je suis arrivé à Manacor, j’ai vu qu’elle faisait la une… Au final, aujourd’hui, on ne peut plus rien dire… Je n’avais jamais fait ça auparavant. J’aurais d’abord dû lui en parler. Je comptais le lui dire à mon arrivée là‐bas, il restait encore un an. Il était déjà au courant (quand il est arrivé à Manacor) et je lui ai dit : “Je suis désolé”. Je n’ai pas agi avec de mauvaises intentions. L’erreur que j’ai commise, c’est de ne pas lui en avoir parlé avant », a déclaré Toni Nadal, qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières heures en déclarant qu’Alexander Zverev était un meilleur joueur sur Stan Wawrinka.
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 17:14