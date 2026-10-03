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Le joli casting de l’exhibition de Rafael Nadal enfin réuni

Par
Henri Touchard
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Australian Open - Melbourne - 01�22026

On le sait depuis plusieurs semaines, Rafael Nadal va refouler un court de tennis le temps d’un week‐end.

Le Taureau de Manacor a réussi à réunir un joli casting de « retraités », avec pas moins de sept anciens membres du Top 10 à ses côtés.

D’un côté de l’équipe de Rafa, on retrou­vera Richard Gasquet, Carlos Moya et David Ferrer, qui compo­se­ront son équipe. Tandis qu’Andy Murray, Dominic Thiem, Fabio Fognini et Marat Safin seront de l’autre côté du filet.

Sur le compte X de la Rafael Nadal Academy, on a pu aper­ce­voir pour la première fois des images de tous les convives réunis, et cela devrait donner le sourire à de nombreux fans nostalgiques :

On retrou­vera tous ces joueurs sur le court aujourd’hui, réunis afin de célé­brer les 10 ans de la pres­ti­gieuse académie de Rafael Nadal.

Publié le samedi 3 octobre 2026 à 12:35

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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