On le sait depuis plusieurs semaines, Rafael Nadal va refouler un court de tennis le temps d’un week‐end.

Le Taureau de Manacor a réussi à réunir un joli casting de « retraités », avec pas moins de sept anciens membres du Top 10 à ses côtés.

D’un côté de l’équipe de Rafa, on retrou­vera Richard Gasquet, Carlos Moya et David Ferrer, qui compo­se­ront son équipe. Tandis qu’Andy Murray, Dominic Thiem, Fabio Fognini et Marat Safin seront de l’autre côté du filet.

Sur le compte X de la Rafael Nadal Academy, on a pu aper­ce­voir pour la première fois des images de tous les convives réunis, et cela devrait donner le sourire à de nombreux fans nostalgiques :

A special dinner before a big day of tennis ! 🎾



Rafa Nadal welcomed Andy Murray, Richard Gasquet, Carlos Moyà, David Ferrer, Marat Safin and Dominic Thiem to Sa Punta Restaurante ahead of today’s 10th anni­ver­sary exhi­bi­tion.



Now it’s time for tennis ! 🔥https://t.co/j7JksKoG4f pic.twitter.com/WCSkO3Rn94 — Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) October 3, 2026

On retrou­vera tous ces joueurs sur le court aujourd’hui, réunis afin de célé­brer les 10 ans de la pres­ti­gieuse académie de Rafael Nadal.