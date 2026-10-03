On le sait depuis plusieurs semaines, Rafael Nadal va refouler un court de tennis le temps d’un week‐end.
Le Taureau de Manacor a réussi à réunir un joli casting de « retraités », avec pas moins de sept anciens membres du Top 10 à ses côtés.
D’un côté de l’équipe de Rafa, on retrouvera Richard Gasquet, Carlos Moya et David Ferrer, qui composeront son équipe. Tandis qu’Andy Murray, Dominic Thiem, Fabio Fognini et Marat Safin seront de l’autre côté du filet.
Sur le compte X de la Rafael Nadal Academy, on a pu apercevoir pour la première fois des images de tous les convives réunis, et cela devrait donner le sourire à de nombreux fans nostalgiques :
On retrouvera tous ces joueurs sur le court aujourd’hui, réunis afin de célébrer les 10 ans de la prestigieuse académie de Rafael Nadal.
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 12:35