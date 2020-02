Interrogé par la chaine YouTube de la Coupe Davis dans une vidéo diffusée cette semaine, Novak Djokovic a donné sa vision du joueur parfait selon les différents coups. Pour éviter un quelconque malentendu, le Serbe n’a pas pu évoquer Roger Federer car le Suisse n’était pas qualifié pour la phase finale.

Pour le coup droit : « Je choisirai le coup droit de Rafael Nadal. C’est l’un des meilleurs de tous les temps, aussi bien en lift qu’à plat. Il peut le frapper de toutes les parties du court et c’est une arme qu’il utilise pour mettre la pression sur son adversaire mais aussi en défense pour revenir dans le point. »

Pour le revers : « Sur le revers, j’aime beaucoup celui de Goffin qui lui permet de dicter le point. Il fait peu d’erreurs car il possède un swing naturel. Il peut le placer à la fois le long de la ligne ou en croisé, ce qui en fait l’un de ses meilleurs coups. »

Pour l’aspect mental : « Sur l’aspect mental, je choisis à nouveau Rafael Nadal car il n’abandonne jamais, garde toujours son esprit combatif. »

Pour le physique : « Sur le plan physique, je choisis Gaël Monfils. Il peut glisser, sauter, il est très dynamique, énergique et pour moi, il est l’athlète parfait. »

Pour le service : « Kyrgios est le meilleur serveur. Son mouvement de service est très naturel et dynamique, difficile à lire et puissant, et peu importe la surface. »

Pour le retour : « Je pense que je peux me choisir pour les retours. »

Pour la volée : « Pour la volée, je vais chercher des gars en double et je pense à Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, surtout Nicolas dont les mains sont très rapides au filet. »