Bret est inquiet, très inquiet.
Journaliste Tv notamment pour Tennis Channel, il est tout juste rentré du Mexique où la violence a repris ses droits.
Il explique que la tension est très importante avec une présence policière étouffante.
Pour lui, il faut absolument agir pour éviter un drame.
Il pense forcément au tournoi d’Acapulco qui débute cette semaine et qui est généralement une grande fête du tennis d’autant que les joueurs ont souvent désigné cette étape comme l’une des plus balles du circuit.
Dans un tweet, Bret va très loin et « supplie » l’ATP de faire quelque chose avant qu’il ne soit trop tard.
Just left Mexico. Police activity at the airport was insane. Polite suggestion to the @atptour & @WTA – and to Larry Ellison : get one plane to Acapulco and one to Merida and get everybody out of there – and put them up for an extra week at Indian Wells to train and be safe.…— Brett Haber (@BrettHaber) February 23, 2026
« Tout juste parti du Mexique. L’activité policière à l’aéroport était folle. Suggestion polie à @atptour et @WTA – et à Larry Ellison : envoyez un avion à Acapulco et un à Mérida et faites sortir tout le monde de là‐bas – et hébergez‐les une semaine supplémentaire à Indian Wells pour s’entraîner et être en sécurité. Ce n’est pas un exercice »
Publié le lundi 23 février 2026 à 10:47