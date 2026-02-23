AccueilATPLe journaliste de Tennis Channel, Brett Haber est affolé et implore Larry...
Le jour­na­liste de Tennis Channel, Brett Haber est affolé et implore Larry Ellison, le patron d’Indian Wells d’agir : « Envoyez un avion à Acapulco et à Mérida, faites sortir tout le monde de là‐bas, hébergez les joueurs une semaine supplé­men­taire chez vous »

Par Jean Muller

Bret est inquiet, très inquiet. 

Journaliste Tv notam­ment pour Tennis Channel, il est tout juste rentré du Mexique où la violence a repris ses droits. 

Il explique que la tension est très impor­tante avec une présence poli­cière étouffante. 

Pour lui, il faut abso­lu­ment agir pour éviter un drame. 

Il pense forcé­ment au tournoi d’Acapulco qui débute cette semaine et qui est géné­ra­le­ment une grande fête du tennis d’au­tant que les joueurs ont souvent désigné cette étape comme l’une des plus balles du circuit.

Dans un tweet, Bret va très loin et « supplie » l’ATP de faire quelque chose avant qu’il ne soit trop tard.

« Tout juste parti du Mexique. L’activité poli­cière à l’aé­ro­port était folle. Suggestion polie à @atptour et @WTA – et à Larry Ellison : envoyez un avion à Acapulco et un à Mérida et faites sortir tout le monde de là‐bas – et hébergez‐les une semaine supplé­men­taire à Indian Wells pour s’en­traîner et être en sécu­rité. Ce n’est pas un exercice »

Publié le lundi 23 février 2026 à 10:47

