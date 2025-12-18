Invité de ">la dernière émission du podcast d’Andy Roddick pour évoquer la fin soudaine de la collaboration entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Jon Wertheim, journaliste américaine bien connu et réputé du monde du tennis, a dévoilé certaines information concernant cette rupture.
Et sans grande surprise, le sujet des nombreuses exhibitions disputées par le numéro 1 mondial serait au coeur des frictions entre le clan Alcaraz et celui de Juan Carlos Ferrero.
« On dirait qu’ils n’étaient pas complètement sur la même longueur d’onde. D’après ce que j’ai entendu de sources plutôt bien informées, mais cela n’a pas été officialisé donc je préfère rester prudent, il y avait quelques frictions sur la manière de tirer profit des opportunités commerciales (comprendre exhibitions). Certes, ce n’est pas la première fois qu’un agent ou une famille de joueur et un entraîneur ont un léger désaccord sur la quantité d’énergie et d’attention à consacrer à l’entraînement par rapport aux opportunités commerciales, mais c’est surprenant. »
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 16:16