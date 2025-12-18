Invité de ">la dernière émis­sion du podcast d’Andy Roddick pour évoquer la fin soudaine de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Jon Wertheim, jour­na­liste améri­caine bien connu et réputé du monde du tennis, a dévoilé certaines infor­ma­tion concer­nant cette rupture.

Et sans grande surprise, le sujet des nombreuses exhi­bi­tions dispu­tées par le numéro 1 mondial serait au coeur des fric­tions entre le clan Alcaraz et celui de Juan Carlos Ferrero.

« On dirait qu’ils n’étaient pas complè­te­ment sur la même longueur d’onde. D’après ce que j’ai entendu de sources plutôt bien infor­mées, mais cela n’a pas été offi­cia­lisé donc je préfère rester prudent, il y avait quelques fric­tions sur la manière de tirer profit des oppor­tu­nités commer­ciales (comprendre exhi­bi­tions). Certes, ce n’est pas la première fois qu’un agent ou une famille de joueur et un entraî­neur ont un léger désac­cord sur la quan­tité d’énergie et d’at­ten­tion à consa­crer à l’en­traî­ne­ment par rapport aux oppor­tu­nités commer­ciales, mais c’est surprenant. »