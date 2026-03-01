« Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic obtiennent les horaires qu’ils veulent. Dès que je dois jouer contre l’un de ces joueurs, on fait ce qu’ils veulent », affirmait tout récemment Taylor Fritz, lors d’un live sur Twitch.
Le journaliste espagnol José Moron avait alors réagi à la déclaration du 7e joueur mondial en le reprenant de volée : « Si Taylor veut choisir quand jouer, c’est très simple : Il suffit de remporter plusieurs Grands Chelems et d’être numéro 1 mondial. »
L’Américain, visiblement remonté, avait répondu au rédacteur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur X : « Je ne comprends pas comment tu peux lire ça et penser que je me plains… Ton nom de famille semble avoir beaucoup de sens (« moron » et non « Morón » signifiant « crétin » en espagnol, ndlr…) »
Face à ce post qui suscite énormément de réactions, José Moron a présenté ses excuses à Taylor Fritz.
Taylor, you are right. I didn’t say you were complaining, to be honest. But it is true that I should have said that in a different way so people wouldn’t reacted that way. I can’t come back in time and change that. I just can say I’m sorry if I said something that upset you.…— José Morón (@jmgmoron) February 28, 2026
« Taylor, tu as raison. Pour être honnête, je n’ai pas dit que tu te plaignais. Mais c’est vrai que j’aurais dû m’exprimer autrement pour que les gens ne réagissent pas ainsi. Je ne peux pas remonter le temps et changer cela. Je peux seulement te dire que je suis désolé si j’ai dit quelque chose qui t’a contrarié. Au fait, mon nom de famille est Morón, et non Moron. Il y a une différence d’accent qui change complètement l’intonation du nom. Et mon nom de famille vient de mon grand‐père, et je suis très fier d’avoir le même nom que lui. Je vais prendre ça comme une blague de ta part ! »
Publié le dimanche 1 mars 2026 à 11:14