Lors de sa confé­rence de presse ce jeudi après‐midi au sein de son académie, Rafael Nadal a non seule­ment confirmé son forfait pour Roland‐Garros mais aussi annoncé que 2024 serait sans doute la dernière année de sa carrière.

Carlos Alcaraz, qui a plusieurs fois affirmé sa volonté de voir son légen­daire compa­triote à Paris cette année, lui a rapi­de­ment adressé un message de soutien sur ses réseaux sociaux.

« Beaucoup d’en­cou­ra­ge­ments Rafa ! C’est très doulou­reux et triste pour tout le monde que tu ne puisses pas être à Roland Garros ou jouer plus cette année. Mais j’es­père que 2024 soit une grande saison pour toi et que tu pourras dire au revoir comme un grand cham­pion que tu es ! », a écrit le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire.

Muchísimo ánimo Rafa ! ❤️ Muy dolo­roso y triste para todos que no puedas estar en Roland Garros ni jugar más este año, pero deseando que 2024 sea una gran tempo­rada para ti y puedas despe­dirte como el gran campeón que eres ! 🤝🏻 @RafaelNadal pic.twitter.com/KIfVSnRRS7 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 18, 2023

Rafa appré­ciera forcé­ment le geste.