La rela­tion entraîneur/joueur n’a pas tou­jours été au beau fixe entre Stefanos Tsitsipas et son père Apostolos. On se sou­vient que le joueur grec l’a­vait bles­sé en fra­cas­sant une raquette, lors de l’ATP Cup il y a un an. Les deux hommes avaient éga­le­ment fait un break d’un tour­noi avant Roland‐Garros. Mais ils finissent tou­jours par se retrou­ver, comme en témoigne ce mes­sage fort d’Apostolos à son fils sur Facebook.

« Les années passent mais le lien de l’a­mour tient bon. Que votre vie s’a­mé­liore chaque jour. Heureux d’être avec toi », a‑t‐il pos­té depuis l’Australie.

