Jannik Sinner va devoir subir une opéra­tion du genou, sa bles­sure n’évoluant pas dans le bon sens malgré plusieurs mois de trai­te­ments. Une inter­ven­tion qui pour­rait néces­siter de longs mois de conva­les­cence, comme l’expli­quait un médecin reconnu ce mardi matin.

Cette nouvelle a suscité de nombreuses réac­tions au sein de la planète tennis, et notam­ment chez ses compa­triotes, qui lui témoignent tour à tour leur soutien.

C’est cette fois au tour de Lorenzo Musetti d’adresser un beau message à son compa­triote au micro de Sky Sports, en lui souhai­tant le meilleur pour son opéra­tion et son retour à la compétition.

Lorenzo Musetti on Jannik Sinner’s injury and surgery ❤️



« My hope is that the surgery goes as well as possible and that he can return to the court soon. Jannik is the driving force behind Italian tennis, and for me, he is a great source of inspi­ra­tion, given his ambi­tion and the… pic.twitter.com/vCn8KBRm9O — jannik sinner files (@jannik_files) November 23, 2026

« J’espère que l’opération se dérou­lera aussi bien que possible et qu’il pourra revenir sur le court rapi­de­ment. Jannik est la force motrice du tennis italien, et pour moi, il est une grande source d’inspiration, compte tenu de son ambi­tion et des résul­tats qu’il a réussi à obtenir. Je lui souhaite sincè­re­ment le meilleur. Il a une équipe très orga­nisée et profes­sion­nelle derrière lui, qui saura l’aider à prendre les meilleures déci­sions. Je suis convaincu qu’il reviendra plus fort qu’avant » a décalré l’Italien.