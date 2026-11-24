Jannik Sinner va devoir subir une opération du genou, sa blessure n’évoluant pas dans le bon sens malgré plusieurs mois de traitements. Une intervention qui pourrait nécessiter de longs mois de convalescence, comme l’expliquait un médecin reconnu ce mardi matin.
Cette nouvelle a suscité de nombreuses réactions au sein de la planète tennis, et notamment chez ses compatriotes, qui lui témoignent tour à tour leur soutien.
C’est cette fois au tour de Lorenzo Musetti d’adresser un beau message à son compatriote au micro de Sky Sports, en lui souhaitant le meilleur pour son opération et son retour à la compétition.
« J’espère que l’opération se déroulera aussi bien que possible et qu’il pourra revenir sur le court rapidement. Jannik est la force motrice du tennis italien, et pour moi, il est une grande source d’inspiration, compte tenu de son ambition et des résultats qu’il a réussi à obtenir. Je lui souhaite sincèrement le meilleur. Il a une équipe très organisée et professionnelle derrière lui, qui saura l’aider à prendre les meilleures décisions. Je suis convaincu qu’il reviendra plus fort qu’avant » a décalré l’Italien.
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 10:22