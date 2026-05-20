Devenu à Rome le plus jeune joueur de l’his­toire à gagner tous les Masters 1000 (et le deuxième à le faire après Novak Djokovic), Jannik Sinner a égale­ment mis fin à une attente de près d’un demi‐siècle en succé­dant à Adriano Panatta, dernier Italien à remporter le tournoi en 1976.

Autant dire que la pres­sion pesait lour­de­ment sur les épaules du numéro 1 mondial, comme l’a confié Gianni Milan, vice‐président de la Fédération italienne de tennis.

« Jannik consi­dé­rait ce tournoi prati­que­ment comme un Grand Chelem. C’était très impor­tant pour lui. J’ai discuté avec son manager et il m’a dit : ‘Gianni, je suis inquiet parce que je ne l’ai jamais vu comme ça. Même pas lors des Grands Chelems. Il y a une tension énorme, j’es­père qu’il arri­vera à s’en sortir’. »

Immense favori à Roland‐Garros, en l’absence de son grand rival et double tenant du titre, Jannik Sinner devra désor­mais assumer cette pres­sion à Paris, où il tentera de conquérir le seul tournoi du Grand Chelem qui manque encore à son palmarès.