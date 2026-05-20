Devenu à Rome le plus jeune joueur de l’histoire à gagner tous les Masters 1000 (et le deuxième à le faire après Novak Djokovic), Jannik Sinner a également mis fin à une attente de près d’un demi‐siècle en succédant à Adriano Panatta, dernier Italien à remporter le tournoi en 1976.
Autant dire que la pression pesait lourdement sur les épaules du numéro 1 mondial, comme l’a confié Gianni Milan, vice‐président de la Fédération italienne de tennis.
« Jannik considérait ce tournoi pratiquement comme un Grand Chelem. C’était très important pour lui. J’ai discuté avec son manager et il m’a dit : ‘Gianni, je suis inquiet parce que je ne l’ai jamais vu comme ça. Même pas lors des Grands Chelems. Il y a une tension énorme, j’espère qu’il arrivera à s’en sortir’. »
May 20, 2026
Immense favori à Roland‐Garros, en l’absence de son grand rival et double tenant du titre, Jannik Sinner devra désormais assumer cette pression à Paris, où il tentera de conquérir le seul tournoi du Grand Chelem qui manque encore à son palmarès.
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 18:52