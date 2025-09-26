AccueilLe blog de la rédac'Le manque de respect de Tiafoe pour Djokovic est ridicule
Le blog de la rédac'ATP

Le manque de respect de Tiafoe pour Djokovic est ridicule

Jean Muller
Par Jean Muller

-

590
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Même si Frances fait quelques fois de l’hu­mour, on ne va pas classer sa dernière décla­ra­tion concer­nant Novak Djokovic dans cette case là.

En expli­quant que le Serbe ne comp­tait plus parce qu’il allait avoir bientôt 40 ans, Frances a bien confirmé que sa carrière tant sur le court qu’en dehors n’est pas digne du top niveau. 

Un temps classé parmi les joueurs qui pouvaient animer le tour, il s’est carré­ment mis à l’écart avec ces mots.

On ne peut être que déçu par cette atti­tude d’au­tant que pour le moment l’Américain fait plus de bruit par son atti­tude déplo­rable sur le court que par ses performances.

Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 08:45

Article précédent
Alcaraz a eu très très peur : « Je dirais que ce qui m’a sauvé, c’est que je courais vers l’avant »
Article suivant
Caroline Garcia a déjà repris la raquette

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.