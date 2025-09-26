Même si Frances fait quelques fois de l’humour, on ne va pas classer sa dernière déclaration concernant Novak Djokovic dans cette case là.
En expliquant que le Serbe ne comptait plus parce qu’il allait avoir bientôt 40 ans, Frances a bien confirmé que sa carrière tant sur le court qu’en dehors n’est pas digne du top niveau.
Un temps classé parmi les joueurs qui pouvaient animer le tour, il s’est carrément mis à l’écart avec ces mots.
On ne peut être que déçu par cette attitude d’autant que pour le moment l’Américain fait plus de bruit par son attitude déplorable sur le court que par ses performances.
Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 08:45