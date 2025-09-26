Même si Frances fait quelques fois de l’hu­mour, on ne va pas classer sa dernière décla­ra­tion concer­nant Novak Djokovic dans cette case là.

En expli­quant que le Serbe ne comp­tait plus parce qu’il allait avoir bientôt 40 ans, Frances a bien confirmé que sa carrière tant sur le court qu’en dehors n’est pas digne du top niveau.

Un temps classé parmi les joueurs qui pouvaient animer le tour, il s’est carré­ment mis à l’écart avec ces mots.

On ne peut être que déçu par cette atti­tude d’au­tant que pour le moment l’Américain fait plus de bruit par son atti­tude déplo­rable sur le court que par ses performances.