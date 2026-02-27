Retraité des courts depuis sa défaite contre Casper Ruud au premier tour de Roland‐Garros en mai 2022, il y a donc trois ans et demi, Jo‐Wilfried Tsonga va bientôt ressortir la raquette du placard pour un événement assez spécial.
Le Français va en effet participer à un match d’exhibition le 28 mars prochain à Vilnius, en Lituanie, avec Ricard Berankis (ex‐50e mondial), qui a annoncé la fin de sa carrière en fin d’année 2025.
Berankis réalise un joli coup en attirant pour son match d’adieu devant son public le finaliste de l’Open d’Australie 2008, ancien numéro 5 mondial et vainqueur de 18 titres sur le circuit principal.
A former World No. 5.— Alanas Jonas Kot (@alanasjonas) February 27, 2026
18 ATP titles.
Australian Open finalist.
Jo‐Wilfried Tsonga is coming to Vilnius to face Ričardas Berankis on March 28.
Not something you see every day in Lithuania.
Both retired.
One last dance. 🎾
Tennis can be beautiful like that. ✨ pic.twitter.com/231ZcRvPD1
Une rencontre pour le moins inattendue entre deux joueurs qui se sont affrontés une seule fois au cours de leur carrière, Jo s’était imposé en trois sets à Wimbledon en 2019.
Publié le vendredi 27 février 2026 à 14:26