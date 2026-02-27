Retraité des courts depuis sa défaite contre Casper Ruud au premier tour de Roland‐Garros en mai 2022, il y a donc trois ans et demi, Jo‐Wilfried Tsonga va bientôt ressortir la raquette du placard pour un événe­ment assez spécial.

Le Français va en effet parti­ciper à un match d’ex­hi­bi­tion le 28 mars prochain à Vilnius, en Lituanie, avec Ricard Berankis (ex‐50e mondial), qui a annoncé la fin de sa carrière en fin d’année 2025.

Berankis réalise un joli coup en atti­rant pour son match d’adieu devant son public le fina­liste de l’Open d’Australie 2008, ancien numéro 5 mondial et vain­queur de 18 titres sur le circuit principal.

A former World No. 5.

18 ATP titles.

Australian Open fina­list.



Jo‐Wilfried Tsonga is coming to Vilnius to face Ričardas Berankis on March 28.



Not some­thing you see every day in Lithuania.



Both retired.

One last dance. 🎾

Tennis can be beau­tiful like that. ✨ pic.twitter.com/231ZcRvPD1 — Alanas Jonas Kot (@alanasjonas) February 27, 2026

Une rencontre pour le moins inat­tendue entre deux joueurs qui se sont affrontés une seule fois au cours de leur carrière, Jo s’était imposé en trois sets à Wimbledon en 2019.