Accueil ATP

Le match d’adieu impro­bable entre Tsonga et un ancien joueur du top 50

Par
Baptiste Mulatier
-
112

Retraité des courts depuis sa défaite contre Casper Ruud au premier tour de Roland‐Garros en mai 2022, il y a donc trois ans et demi, Jo‐Wilfried Tsonga va bientôt ressortir la raquette du placard pour un événe­ment assez spécial. 

Le Français va en effet parti­ciper à un match d’ex­hi­bi­tion le 28 mars prochain à Vilnius, en Lituanie, avec Ricard Berankis (ex‐50e mondial), qui a annoncé la fin de sa carrière en fin d’année 2025. 

Berankis réalise un joli coup en atti­rant pour son match d’adieu devant son public le fina­liste de l’Open d’Australie 2008, ancien numéro 5 mondial et vain­queur de 18 titres sur le circuit principal. 

Une rencontre pour le moins inat­tendue entre deux joueurs qui se sont affrontés une seule fois au cours de leur carrière, Jo s’était imposé en trois sets à Wimbledon en 2019. 

Publié le vendredi 27 février 2026 à 14:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.