Spécialiste du tennis serbe et de Novak Djokovic, le jour­na­liste Sasa Ozmo a été invité à s’ex­primer chez nos confrères de Sport Klub sur la mauvaise passe que traverse actuel­le­ment l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem.

« Le match contre Berrettini n’était pas mal du tout, compte tenu du contexte – retour de bles­sure, premier match depuis l’Open d’Australie – mais Berrettini a excellé. Cependant, dans ce match, Novak a semblé aban­donner dans le dernier jeu… Et puis ce duel contre Botic van de Zandshulp à Indian Wells, qui ne ressem­blait vrai­ment à rien – le premier set, je ne me souviens pas avoir vu Novak aussi mauvais depuis très long­temps. Bon, après coup, Novak a dit que la surface du court central était assez diffé­rente des autres, qu’il avait beau­coup de mal avec le timing, qu’il était très faible au retour… J’ai entendu dire que Botic avait joué de manière spec­ta­cu­laire, mais je ne l’ai pas vu de cette façon – en tout cas, ce n’était rien que Novak ne pouvait pas gérer à environ 60 % de son niveau. Finalement, Botic a été éliminé au tour suivant. J’espère que Novak s’est bien préparé et qu’on le verra au moins atteindre les quarts de finale à Miami. »