Lors d’une longue et passion­nante inter­view accordée au maga­zine GQ, Novak Djokovic a exprimé un souhait concer­nant ses deux plus grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal.

« Je ne manquerai pas de les inviter tous les deux à se détendre, à se relaxer et à réflé­chir. J’aimerais bien prendre un verre ou deux avec eux, me confier et parler des choses qui ont agacé tout le monde à mon sujet ! Ou vice versa, peu importe ce que c’est. Mettons tout sur la table. Et je pense que j’ai­me­rais aussi comprendre ce à quoi ils pensaient, comment ils géraient certaines situa­tions sur le terrain, les pres­sions du monde qui pèsent sur vos épaules lorsque vous êtes au sommet du jeu. Et j’ai mes obser­va­tions, parce que je les ai observés comme ils m’ont observé au fil des ans. Mais c’est diffé­rent quand vous l’en­tendez de leur bouche »