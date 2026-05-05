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Le message de Ferrero à Sinner qui ne plaira pas à Alcaraz…

Par
Thomas S
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Juan Carlos Ferrero n’a visi­ble­ment toujours pas digéré sa sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz.

Alors que son ancien poulain est actuel­le­ment blessé au poignet et qu’il célèbre, en ce mardi 5 mai 2026, son 23e anni­ver­saire, l’en­traî­neur espa­gnol a choisi, comme par hasard, ce jour‐là pour féli­citer publi­que­ment Jannik Sinner pour son record de cinq Masters 1000 remportés d’af­filée suite à son titre à Madrid.

Celui qui a été le mentor et coach de Carlitos pendant sept ans a en effet partagé un post à la gloire du numéro 1 mondial sur son compte Instagram avec le message suivant : « Quelle photo les amis ».

Un timing sciem­ment calculé et qui ne manquera pas de faire réagir du côté du clan et des fans du septuple vain­queur en Grand Chelem.

Publié le mardi 5 mai 2026 à 14:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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