Juan Carlos Ferrero n’a visi­ble­ment toujours pas digéré sa sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz.

Alors que son ancien poulain est actuel­le­ment blessé au poignet et qu’il célèbre, en ce mardi 5 mai 2026, son 23e anni­ver­saire, l’en­traî­neur espa­gnol a choisi, comme par hasard, ce jour‐là pour féli­citer publi­que­ment Jannik Sinner pour son record de cinq Masters 1000 remportés d’af­filée suite à son titre à Madrid.

Celui qui a été le mentor et coach de Carlitos pendant sept ans a en effet partagé un post à la gloire du numéro 1 mondial sur son compte Instagram avec le message suivant : « Quelle photo les amis ».

Un timing sciem­ment calculé et qui ne manquera pas de faire réagir du côté du clan et des fans du septuple vain­queur en Grand Chelem.