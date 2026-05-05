Juan Carlos Ferrero n’a visiblement toujours pas digéré sa séparation avec Carlos Alcaraz.
Alors que son ancien poulain est actuellement blessé au poignet et qu’il célèbre, en ce mardi 5 mai 2026, son 23e anniversaire, l’entraîneur espagnol a choisi, comme par hasard, ce jour‐là pour féliciter publiquement Jannik Sinner pour son record de cinq Masters 1000 remportés d’affilée suite à son titre à Madrid.
Celui qui a été le mentor et coach de Carlitos pendant sept ans a en effet partagé un post à la gloire du numéro 1 mondial sur son compte Instagram avec le message suivant : « Quelle photo les amis ».
Un timing sciemment calculé et qui ne manquera pas de faire réagir du côté du clan et des fans du septuple vainqueur en Grand Chelem.
Publié le mardi 5 mai 2026 à 14:22