« Ça ne s’est pas passé exac­te­ment comme on le souhai­tait, surtout en termes de résul­tats », a concédé Daniil Medvedev confé­rence de presse à Rotterdam, au moment d’an­noncer la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Gilles Simon, qui était son co‐entraîneur avec Gilles Cervara depuis un an.

Le Français s’est lui exprimé par le biais de Twitter après cette prise de parole de l’ac­tuel numéro 7 mondial.

Un grand merci @DaniilMedwed et à toute l’équipe pour cette année passée ensemble.

C’était une super expé­rience, très inté­res­sante, et je n’en garderai que des bons souve­nirs.

Je te souhaite tout le meilleur pour la suite et surtout d’atteindre tes objectifs ! — Gilles SIMON (@GillesSimon84) February 2, 2025

