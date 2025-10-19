Alors qu’Holger Rune a annoncé ce dimanche qu’il souf­frait d’une rupture totale du tendon d’Achille, son ancien entraî­neur, Patrick Mouratoglou, lui a adressé un beau message de soutien sur Instagram.

Conscient que le Danois risque de passer des jours diffi­ciles et qu’il sera absent de long mois, le coach trico­lore s’est voulu rassu­rant et positif.

« Je compatis, mon ami, mais je sais à quel point tu es fort menta­le­ment. Tu vas profiter de cette pause pour devenir encore meilleur ! »