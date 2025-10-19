AccueilATPLe message de Patrick Mouratoglou à Holger Rune après l'annonce de sa...
Le message de Patrick Mouratoglou à Holger Rune après l’an­nonce de sa grave bles­sure : « Je compatis, mon ami, mais je sais à quel point tu es fort mentalement »

Alors qu’Holger Rune a annoncé ce dimanche qu’il souf­frait d’une rupture totale du tendon d’Achille, son ancien entraî­neur, Patrick Mouratoglou, lui a adressé un beau message de soutien sur Instagram.

Conscient que le Danois risque de passer des jours diffi­ciles et qu’il sera absent de long mois, le coach trico­lore s’est voulu rassu­rant et positif. 

« Je compatis, mon ami, mais je sais à quel point tu es fort menta­le­ment. Tu vas profiter de cette pause pour devenir encore meilleur ! »

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 15:20

Titrée pour la 10e fois de sa carrière, Rybakina console Alexandrova, en larmes : « Cette année n’a pas été facile, avec un calen­drier compliqué. Je te souhaite tout le meilleur pour la saison prochaine »

