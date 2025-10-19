Alors qu’Holger Rune a annoncé ce dimanche qu’il souffrait d’une rupture totale du tendon d’Achille, son ancien entraîneur, Patrick Mouratoglou, lui a adressé un beau message de soutien sur Instagram.
Conscient que le Danois risque de passer des jours difficiles et qu’il sera absent de long mois, le coach tricolore s’est voulu rassurant et positif.
« Je compatis, mon ami, mais je sais à quel point tu es fort mentalement. Tu vas profiter de cette pause pour devenir encore meilleur ! »
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 15:20