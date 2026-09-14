S’il n’a pas utilisé direc­te­ment son compte personnel, Rafael Nadal a quand même tenu à féli­citer Alexander Zverev via le compte de son académie, où l’Allemand a passé beau­coup de temps avant la tournée américaine.

Fraîchement titré à l’US Open après une victoire en finale contre Ben Shelton, Sascha, désor­mais double vain­queur en Grand Chelem après Roland‐Garros en juin dernier, a été chaleu­reu­se­ment célébré.

Congratulations, Sascha ! 🏆🎾



What an incre­dible achie­ve­ment. @usopen cham­pion and your second Grand Slam title ! 🇺🇸🔥



Enjoy the moment, cham­pion ! VAMOS ! 💙 pic.twitter.com/sMajBXPzWV — Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) September 14, 2026

« Félicitations, Sascha ! Quel incroyable exploit. Champion à l’US Open et ton deuxième titre du Grand Chelem ! Profite de l’ins­tant, cham­pion ! VAMOS », a écrit le compte Twitter de l’aca­démie basée à Manacor, sur l’île de Majorque.