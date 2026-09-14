S’il n’a pas utilisé directement son compte personnel, Rafael Nadal a quand même tenu à féliciter Alexander Zverev via le compte de son académie, où l’Allemand a passé beaucoup de temps avant la tournée américaine.
Fraîchement titré à l’US Open après une victoire en finale contre Ben Shelton, Sascha, désormais double vainqueur en Grand Chelem après Roland‐Garros en juin dernier, a été chaleureusement célébré.
Congratulations, Sascha ! 🏆🎾— Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) September 14, 2026
What an incredible achievement. @usopen champion and your second Grand Slam title ! 🇺🇸🔥
Enjoy the moment, champion ! VAMOS ! 💙 pic.twitter.com/sMajBXPzWV
« Félicitations, Sascha ! Quel incroyable exploit. Champion à l’US Open et ton deuxième titre du Grand Chelem ! Profite de l’instant, champion ! VAMOS », a écrit le compte Twitter de l’académie basée à Manacor, sur l’île de Majorque.
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 14:44