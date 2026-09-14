Accueil ATP

Le message de Rafael Nadal pour Alexander Zverev après son sacre à l’US Open

Par
Thomas S
-
515

S’il n’a pas utilisé direc­te­ment son compte personnel, Rafael Nadal a quand même tenu à féli­citer Alexander Zverev via le compte de son académie, où l’Allemand a passé beau­coup de temps avant la tournée américaine.

Fraîchement titré à l’US Open après une victoire en finale contre Ben Shelton, Sascha, désor­mais double vain­queur en Grand Chelem après Roland‐Garros en juin dernier, a été chaleu­reu­se­ment célébré. 

« Félicitations, Sascha ! Quel incroyable exploit. Champion à l’US Open et ton deuxième titre du Grand Chelem ! Profite de l’ins­tant, cham­pion ! VAMOS », a écrit le compte Twitter de l’aca­démie basée à Manacor, sur l’île de Majorque. 

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥