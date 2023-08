Lors d’un nouvel épisode de son podcast sur Eurosport, Casper Ruud s’est exprimé sur la domi­na­tion actuelle de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz à quelques jours du début de l’US Open (28 août au 10 septembre), où le Norvégien ne s’était incliné qu’en finale contre le jeune espa­gnol en 2022.

« Ils n’ont joué que des bons matchs entre eux. Cette riva­lité va être un régal pour les fans et qui sait pour combien d’an­nées. Quand ils joue­ront, ce sera toujours inté­res­sant et je suis l’un des joueurs qui essaie­ront de les empê­cher de se retrouver à New‐York car ils ne peuvent s’af­fronter qu’en finale. Tous les autres joueurs veulent atteindre la finale, mais ce sont eux que les fans vont suivre de près pendant le tournoi. Ce sont les deux plus grands favoris, c’est certain ».