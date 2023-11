10 jours après l’an­nonce surprise de Matteo Berrettini concer­nant sa sépa­ra­tion avec Vincenzo Santopadre, son entraî­neur depuis qu’il a 13 ans, le coach italien, visi­ble­ment très ému, a publié un long message sur son compte Instagram en insis­tant notam­ment sur leur grande compli­cité qui restera intacte.

« Je t’écris pour te remer­cier du chemin parcouru, un chemin que peu connaissent en profon­deur et dont la compli­cité, que je chéris jalou­se­ment, n’ap­par­tient qu’à nous. Cette compli­cité qui a fait, fait et fera que nous n’avons souvent pas besoin de parler pour nous comprendre. Cette compli­cité qui, au fil du temps, nous a rendus plus grands et, si j’ose dire, meilleurs. Cette compli­cité faite d’es­time, de respect, de compré­hen­sion, d’ac­cep­ta­tion qui nous a amenés à ne jamais nous disputer ! …cela semble impos­sible, mais c’est ainsi ! Nous nous sommes mutuel­le­ment aidés à grandir et je ten suis reconnaissant. »