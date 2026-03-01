Accueil ATP

Le message d’es­poir de Wawrinka sur Alcaraz et Sinner : « C’est diffi­cile quand on a deux joueurs qui sont telle­ment meilleurs sur le plan tech­nique et physique. Mais il y aura toujours des oppor­tu­nités à l’avenir pour les joueurs »

À l’oc­ca­sion de sa parti­ci­pa­tion sur l’ATP 500 de Dubaï où il s’est incliné au deuxième tour face au futur vain­queur, Daniil Medvedev, Stan Wawrinka s’est longue­ment exprimé sur l’état actuel du circuit et la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et le Suisse a adressé un message d’es­poir à tous les autres joueurs. 

« Je pense que Jannik et Carlos sont actuel­le­ment à un niveau diffé­rent. Mais il y aura des oppor­tu­nités à l’avenir. Il y aura toujours des oppor­tu­nités pour les joueurs. Pour moi, le plus impor­tant est de se concen­trer sur soi‐même, de cher­cher ce que l’on peut améliorer, comment s’amé­liorer, ce que l’on peut faire de mieux pour améliorer son jeu sur le plan physique et tech­nique, et ne pas se demander qui il faut battre. Au final, on ne joue pas contre les meilleurs joueurs à chaque match, donc le plus impor­tant est la façon dont on va jouer tout au long de l’année, comment on va jouer le match quand on ne les affronte pas, car pour la plupart des joueurs, c’est bien sûr un défi diffi­cile quand on a deux joueurs comme ça, qui sont telle­ment meilleurs sur le plan tech­nique et physique, et qui remportent tous les grands titres. »

