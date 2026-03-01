À l’occasion de sa participation sur l’ATP 500 de Dubaï où il s’est incliné au deuxième tour face au futur vainqueur, Daniil Medvedev, Stan Wawrinka s’est longuement exprimé sur l’état actuel du circuit et la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et le Suisse a adressé un message d’espoir à tous les autres joueurs.
« Je pense que Jannik et Carlos sont actuellement à un niveau différent. Mais il y aura des opportunités à l’avenir. Il y aura toujours des opportunités pour les joueurs. Pour moi, le plus important est de se concentrer sur soi‐même, de chercher ce que l’on peut améliorer, comment s’améliorer, ce que l’on peut faire de mieux pour améliorer son jeu sur le plan physique et technique, et ne pas se demander qui il faut battre. Au final, on ne joue pas contre les meilleurs joueurs à chaque match, donc le plus important est la façon dont on va jouer tout au long de l’année, comment on va jouer le match quand on ne les affronte pas, car pour la plupart des joueurs, c’est bien sûr un défi difficile quand on a deux joueurs comme ça, qui sont tellement meilleurs sur le plan technique et physique, et qui remportent tous les grands titres. »
Publié le dimanche 1 mars 2026 à 15:45