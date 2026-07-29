Absent depuis le 15 avril dernier à cause d’une blessure sérieuse au niveau du poignet, Carlos Alcaraz est en train de voir le bout le du tunnel.
Alors qu’il doit effectuer son retour à la compétition à l’occasion du Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août), le septuple vainqueur en Grand Chelem a publié un message encourageant sur son compte Instagram alors qu’il est actuellement en vacances avec son frère, Alvaro.
Alcaraz en Instagram :— José Morón (@jmgmoron) July 29, 2026
🗣️ “Pronto, vuelta al ruedo”
Dentro de no mucho, tendréis noticias sobre Carlitos ⏱️ ⏲️ ⏳
¿Verdad, @ALVAR0SANCHEZ ? pic.twitter.com/2jxAJndtfS
« Un endroit sympa pour se déconnecter ! Bientôt de retour sur le devant de la scène », a écrit le champion espagnol, visiblement confiant concernant son prochain retour sur les courts, un retour attendu pour l’ensemble de la planète tennis.
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 13:12