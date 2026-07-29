Absent depuis le 15 avril dernier à cause d’une bles­sure sérieuse au niveau du poignet, Carlos Alcaraz est en train de voir le bout le du tunnel.

Alors qu’il doit effec­tuer son retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août), le septuple vain­queur en Grand Chelem a publié un message encou­ra­geant sur son compte Instagram alors qu’il est actuel­le­ment en vacances avec son frère, Alvaro.

Alcaraz en Instagram :



🗣️ “Pronto, vuelta al ruedo”



Dentro de no mucho, tendréis noti­cias sobre Carlitos ⏱️ ⏲️ ⏳



¿Verdad, @ALVAR0SANCHEZ ? pic.twitter.com/2jxAJndtfS — José Morón (@jmgmoron) July 29, 2026

« Un endroit sympa pour se décon­necter ! Bientôt de retour sur le devant de la scène », a écrit le cham­pion espa­gnol, visi­ble­ment confiant concer­nant son prochain retour sur les courts, un retour attendu pour l’en­semble de la planète tennis.