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Le message enfin rassu­rant d’Alcaraz à un mois de l’US Open

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

Absent depuis le 15 avril dernier à cause d’une bles­sure sérieuse au niveau du poignet, Carlos Alcaraz est en train de voir le bout le du tunnel.

Alors qu’il doit effec­tuer son retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août), le septuple vain­queur en Grand Chelem a publié un message encou­ra­geant sur son compte Instagram alors qu’il est actuel­le­ment en vacances avec son frère, Alvaro.

« Un endroit sympa pour se décon­necter ! Bientôt de retour sur le devant de la scène », a écrit le cham­pion espa­gnol, visi­ble­ment confiant concer­nant son prochain retour sur les courts, un retour attendu pour l’en­semble de la planète tennis. 

Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 13:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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