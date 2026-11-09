Accueil ATP

Le message fort de Ben Shelton après sa défaite en finale contre Alcaraz : « Que ce soit en finale de l’US Open contre Zverev ou ici contre Carlos puis au Masters à Turin, c’est le genre de situa­tion où je veux me retrouver »

Par
Thomas S
-

De passage en confé­rence de presse après sa défaite en finale du Rolex Paris Masters contre Carlos Alcaraz, Ben Shelton a préféré insister sur toute l’ex­pé­rience que cette rencontre va lui apporter plutôt que sur sa décep­tion. Et l’Américain a vrai­ment soif d’apprendre. 

« Il y a beau­coup à apprendre de ces matchs. Quand on joue contre les meilleurs, de façon régu­lière, dans de grands matchs, notam­ment pour des finales, on apprend tant de choses. Moi, j’ai appris beau­coup de choses. Et c’est là où je veux être. Comme la finale de l’US Open contre Zverev ou ici contre Carlos et puis à Turin, je vais jouer contre les 8 meilleurs joueurs du monde, et ça, c’est le genre de situa­tion où je veux me retrouver ! C’est comme ça qu’on peut s’amé­liorer conti­nuel­le­ment, régu­liè­re­ment. Et c’est diffi­cile de ne pas s’amé­liorer quand on dispute des matchs avec des joueurs de cet acabit, qui vous poussent dans vos retran­che­ments, qui vous obligent à sortir votre meilleur tennis sur le terrain. Et puis tout se joue à de petits détails : il faut toujours s’amé­liorer la prochaine fois, mais au bout du compte, je suis content de cette semaine et du niveau que j’ai montré cette semaine.

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥