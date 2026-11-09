De passage en conférence de presse après sa défaite en finale du Rolex Paris Masters contre Carlos Alcaraz, Ben Shelton a préféré insister sur toute l’expérience que cette rencontre va lui apporter plutôt que sur sa déception. Et l’Américain a vraiment soif d’apprendre.
« Il y a beaucoup à apprendre de ces matchs. Quand on joue contre les meilleurs, de façon régulière, dans de grands matchs, notamment pour des finales, on apprend tant de choses. Moi, j’ai appris beaucoup de choses. Et c’est là où je veux être. Comme la finale de l’US Open contre Zverev ou ici contre Carlos et puis à Turin, je vais jouer contre les 8 meilleurs joueurs du monde, et ça, c’est le genre de situation où je veux me retrouver ! C’est comme ça qu’on peut s’améliorer continuellement, régulièrement. Et c’est difficile de ne pas s’améliorer quand on dispute des matchs avec des joueurs de cet acabit, qui vous poussent dans vos retranchements, qui vous obligent à sortir votre meilleur tennis sur le terrain. Et puis tout se joue à de petits détails : il faut toujours s’améliorer la prochaine fois, mais au bout du compte, je suis content de cette semaine et du niveau que j’ai montré cette semaine.
Publié le lundi 9 novembre 2026 à 15:15