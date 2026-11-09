De passage en confé­rence de presse après sa défaite en finale du Rolex Paris Masters contre Carlos Alcaraz, Ben Shelton a préféré insister sur toute l’ex­pé­rience que cette rencontre va lui apporter plutôt que sur sa décep­tion. Et l’Américain a vrai­ment soif d’apprendre.

« Il y a beau­coup à apprendre de ces matchs. Quand on joue contre les meilleurs, de façon régu­lière, dans de grands matchs, notam­ment pour des finales, on apprend tant de choses. Moi, j’ai appris beau­coup de choses. Et c’est là où je veux être. Comme la finale de l’US Open contre Zverev ou ici contre Carlos et puis à Turin, je vais jouer contre les 8 meilleurs joueurs du monde, et ça, c’est le genre de situa­tion où je veux me retrouver ! C’est comme ça qu’on peut s’amé­liorer conti­nuel­le­ment, régu­liè­re­ment. Et c’est diffi­cile de ne pas s’amé­liorer quand on dispute des matchs avec des joueurs de cet acabit, qui vous poussent dans vos retran­che­ments, qui vous obligent à sortir votre meilleur tennis sur le terrain. Et puis tout se joue à de petits détails : il faut toujours s’amé­liorer la prochaine fois, mais au bout du compte, je suis content de cette semaine et du niveau que j’ai montré cette semaine.