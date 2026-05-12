Actuellement blessé au poignet et forfait pour Roland‐Garros, Carlos Alcaraz prend son mal en patience pendant que son grand rival, Jannik Sinner, rafle tout lors de cette saison sur terre battue.
Récemment interviewé par Vanity Fair, l’Espagnol est revenu sur sa grande et belle rivalité avec l’actuel numéro 1 mondial. Et son message est inspirant.
« Nous montrons au monde entier que nous pouvons être sur le court et donner le meilleur de nous‐mêmes, en essayant de causer le plus de dégâts possible à l’autre pendant le match, en essayant de nous battre l’un l’autre, puis, en dehors du court, être simplement deux gars qui s’entendent très bien. On s’aide mutuellement à donner le meilleur de nous‐mêmes. Il n’y a aucune animosité. On se bat pour le même objectif, mais il n’y a pas lieu de se détester parce qu’on veut la même chose. Quand on évolue à ce niveau, entretenir une amitié étroite est compliqué, mais c’est possible. Je suis tout à fait pour. Les rivalités sont des processus de longue haleine. Ce n’est pas comparable aux rivalités historiques qui ont marqué le tennis, car nous avons tous les deux encore de nombreuses années devant nous. J’espère que nous continuerons à nous affronter à de nombreuses reprises, lors de nombreuses finales, et que nous nous partagerons les plus grands tournois. »
Publié le mardi 12 mai 2026 à 15:46